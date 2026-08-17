Maminka zamkla dvouleté dítě v rozpáleném autě. Hasiči ho dostali ven

Maminka zamkla dvouleté dítě v rozpáleném autě. Hasiči ho dostali venPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidička při vystupování z vozu automobil nedopatřením zamkla a klíče zůstaly uvnitř.
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →