Bydlení levněji než na trhu? Hradec chystá stovky družstevních bytůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bydlení levněji než na trhu? Hradec chystá stovky družstevních bytů
Kriminalisté zadrželi dva muže, které viní ze série krádeží a pokusů o krádeže dodávkových vozů. Podle...
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má sedm nových sanitek. Zamíří na základny v Hradci...
Hradec Králové o víkendu ovládne třetí ročník IRONMAN 70.3 s 1750 závodníky a nabitým doprovodným...
Až 193 kilometrů v hodině naměřili policisté čtrnáctiletému chlapci, který usedl za volant Audi na silnici...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →