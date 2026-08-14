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Série krádeží dodávek napříč kraji objasněna. Policie zadržela dva muže

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Kriminalisté zadrželi dva muže, které viní ze série krádeží a pokusů o krádeže dodávkových vozů. Podle policie měli od loňského srpna do letošního srpna zaměřovat výhradně vozy Renault Master, a to hned v několika krajích. Celková způsobená škoda se podle kriminalistů blíží 13 milionům korun.
Série krádeží dodávek napříč kraji objasněna. Policie zadržela dva muže

Série krádeží dodávek napříč kraji objasněna. Policie zadržela dva muže

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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