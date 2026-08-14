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Křičte, fanděte. Jen nesprejujte silnice, prosí před Ironmanem pořadatelé

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Hradec Králové o víkendu ovládne třetí ročník IRONMAN 70.3 s 1750 závodníky a nabitým doprovodným programem. Pořadatelé mají před startem jednu důležitou prosbu pro fanoušky. Fanděte naplno, ale vzkazy nesprejujte na silnice.
Křičte, fanděte. Jen nesprejujte silnice, prosí před Ironmanem pořadatelé

Křičte, fanděte. Jen nesprejujte silnice, prosí před Ironmanem pořadatelé

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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