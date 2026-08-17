25 let na Windows, pak si půjčil MacBook. Teď říká, že mu jeden detail zničil návrat k původnímu notebooku

Příběh zní jednoduše: člověk, který podle vlastních slov strávil pětadvacet let na Windows, si po havárii svého notebooku půjčil MacBook Air. Jen původně jako dočasnou náhradu. Jenže po několika týdnech zjistil, že se mu nechce vracet, a ne kvůli něčemu velkému. Kvůli jednomu detailu, který používal stokrát denně, aniž by o něm přemýšlel. Force Touch trackpad propojený se systémovými gesty macOS mu přestavěl svalovou paměť natolik, že návrat k Windows notebooku začal působit jako krok zpět. Není technicky nemožný. Jen nepříjemně nepohodlný.
Co přesně ten trackpad dělá jinak
Apple do svých MacBooků montuje Force Touch trackpad, který rozpoznává nejen dotyk, ale i míru přítlaku. To samo o sobě by bylo jen hezké specifikační číslo. Zásadní je ale to, co nad tím staví macOS. Systém nabízí sadu Multi-Touch gest , která pokrývá prakticky celou navigaci:
- Mission Control – přejetí třemi nebo čtyřmi prsty nahoru zobrazí všechna otevřená okna najednou.
- App Exposé – přejetí dolů ukáže jen okna aktuální aplikace.
- Přepínání ploch – horizontální přejetí třemi nebo čtyřmi prsty přepíná mezi virtuálními plochami.
- Show Desktop – roztažení palce a tří prstů odkryje plochu.
- Three-Finger Drag – po nastavení v Zpřístupnění lze třemi prsty přetahovat soubory, okna i text bez kliknutí a držení tlačítka.
Právě poslední zmíněné gesto bývá pro přecházející uživatele z Windows zlomové. Není zapnuté ve výchozím stavu, je potřeba ho aktivovat ručně , ale jakmile si na něj člověk zvykne, přetahování bez něj působí těžkopádně.
Windows gesta má taky. Tak kde je problém?
Férové srovnání vyžaduje přiznat, že Windows 11 rozhodně není bez gest. Microsoft oficiálně podporuje tří- a čtyřprstá gesta na zařízeních s Precision Touchpadem: přepínání aplikací, zobrazení plochy, otevření Task View i přesun mezi virtuálními plochami. Gesta se dají v nastavení přemapovat.
Rozdíl ale není v tom, jestli Windows gesta má. Je v tom, jak jsou poskládaná a jak fungují napříč zařízeními. Apple kontroluje hardware a software; Force Touch trackpad, jeho haptická odezva a systémová gesta tvoří jeden celek. U Windows záleží na tom, jaký touchpad konkrétního výrobce osadil, jak přesně reaguje a zda podporuje všechny vrstvy Precision Touchpadu.
Třeba Lenovo ThinkPad X1 Carbon v poslední generaci nabízí haptický touchpad, který se kvalitou blíží Applu. Jenže i u Lenova se mohou některá gesta chovat odlišně podle použití TrackPointu nebo konkrétní aplikace. Dell XPS 13 zase sází především na rozměry touchpadu a systémová gesta Windows, vlastní vrstvu gest nemá. A hlavně: nativní ekvivalent Apple Three-Finger Drag v dokumentaci Windows 11 jednoduše neexistuje.
Pro srovnání MacBook Air M5
Popisovaná zkušenost začala na starším MacBooku Air M1, který měl stejný Force Touch trackpad. Ale aktuální MacBook Air M5, představený Applem 3. března 2026 s prodejem v Česku od 11. března, posouvá kontext dál. Základní konfigurace začíná na 16 GB RAM a 512GB SSD, tedy s dvojnásobnou kapacitou úložiště oproti tomu, co donedávna nabízely základní modely. K tomu Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 s podporou dvou externích displejů a až 18 hodin výdrže baterie.
Cena 13palcového modelu v Česku začíná na 29 990 Kč, potvrzují to jak Apple CZ , tak čeští prodejci MP.CZ a iWant. Pro srovnání: Microsoft Surface Laptop 15″ s 16 GB RAM a 512GB SSD stojí na Alze 42 990 Kč. Při podobné výbavě vychází Mac levněji, což u produktů Apple nebývá zvykem.
Návrat k Windows není nemožný, jen bolí
Celý příběh nestojí na tom, že by se k Windows nedalo vrátit. Dá. Všechno funguje, všechno jde. Jenže po měsících, kdy člověk přepíná plochu švihnutím tří prstů, zobrazuje si všechna okna jedním gestem a přetahuje soubory bez klikání, se Precision Touchpad s obecnějšími gesty a bez snímání přítlaku cítí jako krok zpátky. Ne rozumem, prsty.
A přesně v tom je pointa. Nejdůležitější věc na notebooku není výkon procesoru ani rozlišení displeje. Je to kvalita vstupu, způsob, jakým systému říkáte, co má dělat. Apple u trackpadu neprodává součástku. Prodává návyk, který se obtížně odnaučuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda