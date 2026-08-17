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Přežili požár o vlásek. Vnuk spustil sbírku pro prarodiče

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Skoro osmdesátileté manžele zachránily doslova minuty — babičku museli záchranáři na místě resuscitovat, dědečka odvezl vrtulník s popáleninami. Požár zničil jejich byt i většinu celoživotních úspor. Rodina nyní prosí o pomoc ve veřejné sbírce.
Oba manželé požár přežili jen o vlásek.

Oba manželé požár přežili jen o vlásek.

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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