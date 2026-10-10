5 seriálů na sobotní binge, u kterých velmi snadno ztratíš celý víkend

1. The Diplomat: ideální chvíle začít, protože čtvrtá série je za dveřmi
Jestli jsi
The Diplomat ještě neviděla, právě dostáváš skoro dokonale načasované binge okno. První tři série jsou venku a čtvrtá dorazí už 15. října, tedy pouhých pět dní po našem dnešním sobotním článku.
Keri Russell hraje americkou diplomatku Kate Wyler, která by původně měla řešit jednu kariérní cestu, ale velmi rychle skončí uprostřed mezinárodní krize, Washingtonu a manželství s Halem Wylerem v podání Rufuse Sewella, kde se osobní a politické dokážou velmi elegantně navzájem škrtit.
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Seriál není postavený na nekonečných explozích. Jeho zbraň jsou rozhovory, mocenské hry, vyjednávání, informace a lidé, kteří se navzájem potřebují právě ve chvíli, kdy by se nejraději zabili.
Ve čtvrté řadě se vrací také prezidentka Grace Penn v podání Allison Janney a Todd Penn, kterého hraje Bradley Whitford. Pokud tedy potřebuješ ospravedlnění, proč tento víkend vidět „ještě jeden díl“, máš ho: za pár dní začne pokračování.
2. Dead Boy Detectives: ano, je to teenagerské. A právě proto je to tak zábavné
Dva mrtví teenageři neodejdou do posmrtného života, protože mají lepší plán: provozují detektivní agenturu a řeší nadpřirozené případy. Přidej jasnovidku Crystal, čarodějnici, démony, duchy a estetiku, která v jednu chvíli působí jako gotický komiks a za chvíli jako velmi divný školní výlet.
VIDEO Dead Boy Detectives je přesně ten seriál, u kterého není nutné předstírat, že sleduješ vysoké umění. Je hravý, queer, morbidní, barevný a občas tak teenagerovsky přehnaný, že právě tím získá kouzlo.
Má osm epizod, takže představuje nebezpečně realistický projekt na jeden víkend. A jestli sis někdy myslela, že už jsi na teenagerské fantasy příliš stará, možná zjistíš, že na dva mrtvé kluky vyšetřující paranormální zločiny žádná horní věková hranice neexistuje.
3. The Residence: vražda v Bílém domě, ale tentokrát je hlavní podezřelý skoro každý
Státní večeře v Bílém domě by měla být elegantní záležitost. V
The Residence během ní někdo zemře a na scénu přichází Cordelia Cupp v podání Uzo Aduby, velmi specifická vyšetřovatelka s vlastní metodou, výraznou osobností a okruhem podezřelých, který zahrnuje prakticky půl rezidence. VIDEO
Seriál míchá klasickou detektivku s komedií a trochu připomíná situaci, kdy by se
Na nože nastěhovalo do Bílého domu a začalo sledovat personál, hosty i lidi, kteří mají velmi dobrý důvod něco skrývat.
Osm epizod je navíc ideální množství. Dost na to, aby ses do záhady ponořila, ale ne tolik, aby sis příští měsíc musela brát dovolenou kvůli televiznímu závazku.
4. The Lincoln Lawyer: když chceš případ, charismatického právníka a opravdu hodně dílů
Mickey Haller je losangeleský obhájce, který část práce řeší ze svých Lincolnů, protože běžná kancelář by patrně nebyla dost filmová. Hraje ho Manuel Garcia-Rulfo a kolem soudních případů se postupně skládá jeho pracovní i osobní život.
VIDEO The Lincoln Lawyer je ideální pro chvíli, kdy chceš kriminální zápletku, ale nepotřebuješ sériového vraha v každé epizodě. Má svižné případy, právnické taktizování, sympatické postavy a přesně takovou míru dramatu, aby tě další díl vždycky přesvědčil, že spánek ještě není nezbytný.
A hlavně: aktuálně má
čtyři série. Tady už tedy nejsme u sobotního binge. Tady otevíráme projekt. 5. East of Eden: nejčerstvější kandidát a Florence Pugh v roli, která není zrovna milou sousedkou
Pokud chceš místo lehčího binge něco velkého, temnějšího a krásně natočeného, právě dorazila adaptace Steinbeckova
Na východ od ráje. Netflix uvedl všech sedm epizod 1. října, takže v době našeho sobotního doporučení je série venku sotva něco přes týden.
Adaptaci vytvořila Zoe Kazan a do role Cathy Ames obsadila Florence Pugh. Vedle ní hrají Christopher Abbott jako Adam Trask a Mike Faist jako Charles Trask a příběh se rozprostírá přes dvě generace rodiny, jejich vztahy, rivalitu a mnohem temnější stránku amerického snu.
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Zajímavý je i rodinný kruh kolem samotné adaptace: dědeček Zoe Kazan, režisér Elia Kazan, natočil slavnou filmovou verzi
Na východ od ráje z roku 1955 s Jamesem Deanem. Nová série se přitom vrací k širšímu prostoru Steinbeckova románu a má sedm epizod.
Tohle není seriál, který si pustíš jako zvukovou kulisu k třídění ponožek. Je to kandidát na večer, kdy hodláš skutečně koukat.
Jediný problém? Pět seriálů se do jednoho víkendu opravdu nevejde
Takže výběr podle nálady je jednoduchý. Chceš chytré politické drama před novou sérií?
The Diplomat. Chceš něco ujetého a nadpřirozeného? Dead Boy Detectives. Máš chuť řešit vraždu? The Residence. Chceš dlouhodobější právnický vztah? The Lincoln Lawyer. A jestli toužíš po velkém dramatickém příběhu a Florence Pugh, je tu čerstvé East of Eden.
A pak samozřejmě existuje šestá varianta: strávit čtyřicet minut vybíráním, pustit si první díl něčeho úplně jiného a usnout u něj.
I to je legitimní forma sobotního binge.
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