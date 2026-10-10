Mandle nejsou pouze oblíbenou pochoutkou. Jejich pravidelná konzumace může podpořit zdraví a zmírnit některé obtíže

Mandle nejsou pouze oblíbenou pochoutkou. Jejich pravidelná konzumace může podpořit zdraví a zmírnit některé obtížePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Pixabay
Článek byl publikován 10.10.2026 13:10
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Ženskému tělu často scházejí důležité vitaminy a minerály. Bez jejich dostatku nemůže organismus správně fungovat
- Odhalte skrytou sílu vitamínu E. Jeho nedostatek většina lidí podceňuje a to je vážná chyba
- Nezanedbatelné výhody zdravého stravování většina lidí ignoruje, jsou však zásadní pro pevné zdraví
- Křečové žíly úřadují kvůli špatnému životnímu stylu. Zhoršuje je například dlouhodobé stání