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Matúš z Love Islandu kritizoval vše hned po příchodu. Bývalý účastník promluvil a zpochybnil jeho city k Naty

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Tomáš Vykouřil v pořadu eXtra Host popsal, jak mu Matúš Horváth zkazil první dojem ve vile, a proč mu dodnes nevěří.
Matúš z Love Islandu kritizoval vše hned po příchodu. Bývalý účastník promluvil a zpochybnil jeho city k Naty

Matúš z Love Islandu kritizoval vše hned po příchodu. Bývalý účastník promluvil a zpochybnil jeho city k Naty

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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