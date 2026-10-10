Matúš z Love Islandu kritizoval vše hned po příchodu. Bývalý účastník promluvil a zpochybnil jeho city k Naty

Sedmadvacetiletý asistent pedagoga a model Tomáš Vykouřil je bývalým účastníkem show Love Island. VIP život zaznamenal, že se bez obalu pustil do Matúše Horvatha. Jakmile prý vstoupil do vily, okamžitě začal shazovat všechno kolem sebe: prostředí, lidi, atmosféru.
„ parafrázoval Tomáš první Matúšovy reakce při společném procházení vily. Kluci, kteří tam do té doby fungovali ve shodě, najednou čelili někomu, kdo je „hanil všechny“. A právě tenhle moment je podle Tomáše klíč k tomu, proč dnes nedokáže říct, jestli Matúšovy city k Naty jsou skutečné. Tady je to hrozný, to je strašný, vy jste nejhorší,“ Špatný vstup, který se nedá smazat
Tomáš v
epizodě eXtra Hostu na Streamu přiznal, že mu Matúš neseděl hned od začátku. Připustil sice, že s ním nakonec byla i zábava, ale základní nedůvěra zůstala. Problém není v jednom výroku nebo jedné situaci. Problém je v tom, že Matúš přišel do prostředí, kde se vztahy teprve budovaly, a místo aby se adaptoval, začal kritizovat. U ostatních nových příchozích materiály TV Nova zachycují hlavně napětí kolem volby partnera nebo přizpůsobování se skupině. U Matúše se od první minuty vrací motiv konfliktu. Tomáš to shrnul jednoduše: před Matúšovým příchodem měli kluci „super vztahy“. Pak přišel někdo, kdo je začal hanit.
Přesto se sblížil s Natálií Lopašovskou. A Tomáš popsal, že s ním také začal nacházet společná témata. Jenže právě intenzita, s jakou pak pár svou náklonnost předváděl před kamerami, v něm vyvolala novou vlnu pochybností.
Neustálé pusinkování bylo podle něj „až moc“ a působilo nápadně. U Naty si je Tomáš jistý, její emoce čte jako autentické. U Matúše to říct nedokáže. A výslovně dodává, že doufá, že to Matúš cítí taky, protože by nechtěl, aby se Naty „spálila“. Zajímavé je, že Naty sama o Matúšovi původně neměla nejlepší mínění. Věděla o ne, protože každý byl v jiné řadě slovenské Farmy. Naty v bonusu TV Nova přiznala, že ho měla za „vagabunda“. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Tomáš není jediný skeptik
Pochybnosti o Matúšovi se ve vile i mimo ni opakovaly v různých podobách a z různých úst:
Amélie ho v debatě o „podvodníkovi“ označila jako možné jméno, což Naty rozplakalo. Viki Matúše veřejně kritizovala za komentáře na vzhled dívek; on sám se s ní chtěl konfrontačně „vyříkat“. Emily po vstupu do vily přiznala, že vztahu Matúše a Naty uvěřila až osobně, z televizních obrazovek jí nepřipadal přesvědčivý. Diana v Love Castu mluvila o Matúšově chování a náhlém sblížení s Naty.
Matúš sám na kritiku reagoval vysvětlováním, ne stažením do pozadí. Když pykal za výroky o Nicol, řekl jen „jsem nevymáchaná huba“. Jenže právě tahle strategie, přiznat drobnost, ale neřešit systém, mu v očích okolí příliš nepomáhá.
Šestá řada Love Islandu běží. Aktuální bonusy z prvního říjnového týdne ukazují, že linka Matúš-Naty se dál vyostřuje přes Casa Amor, příchod Emily i obvinění z podvodu.
Otázka, jestli Matúš city hraje, nebo prožívá, se tak stala jedním z hlavních motorů celé série. Podle nás stojí za pozornost jedna věc: Emily, která páru zvenku nevěřila, po osobním setkání ve vile názor částečně změnila. To naznačuje, že realita může být složitější než to, co vidí kamera. Jenže právě kamera je jediný nástroj, který mají diváci k dispozici.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová