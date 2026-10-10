Příští týden v Ulici: Filipovo zmizení, Petr na policii a Rafael ukončí kontakt

Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Příští týden v Ulici přinese velmi dramatické momenty plné nečekaných životních zkoušek. Náhlé zmizení Filipa (Lukáš Langmajer) odstartuje složité vyšetřování a citelně zasáhne do osudů hned několika obyvatel. Zmatený Petr (Jan Dolanský) skončí na policii a nepříjemným otázkám bude čelit také zbytek jeho nejbližšího okolí. Dusno ovšem zažijí i další seriáloví hrdinové napříč celou čtvrtí. Záhadné zmizení a tvrdý výslech
Odchod Filipa vyvolává spoustu nezodpovězených otázek a hlubokých obav. Na jeho místě zůstává naprostý zmatek a dřívější přátelská důvěra se velmi rychle vytrácí. Petr zpočátku věří v pouhé nedorozumění a snaží se chování svého parťáka vytrvale omlouvat. Nechce si připustit možnost zrady. Brzy ovšem do hry vstupuje kriminální policie a celá situace nabírá nečekaně rychlý spád. Zaskočený muž tráví hodně nepříjemnou noc v cele předběžného zadržení.
Tvrdé následky celého případu dopadají rovněž na Magdu (Veronika Macková). Tu čeká vyčerpávající policejní výslech a k tomu musí odpovídat na dotazy vyděšených zaměstnanců firmy. Lidé právem požadují odpovědi a chtějí znát celou pravdu. Právě ve chvílích největšího tlaku se vybarví skutečné charaktery všech zúčastněných a ukáže se reálná loajalita podřízených.
Těžké politické ústupky
Vítězství ve volbách staví Jirku (Ondřej Havel) před drsnou politickou realitu a první nelehká rozhodnutí. Od svého otce (Mirek Hanuš) dostává velmi specifickou radu k okamžitému zahájení jednání s developery a spekulanty s pozemky. Mladý politik tak řeší obrovské dilema mezi očekávaným politickým pragmatismem a vlastním čistým svědomím. Musí si dobře rozmyslet své budoucí kroky a zvážit všechny případné ústupky ze svých morálních zásad.
Do napjatého rozhodování na radnici navíc promlouvá velká rivalka Soňa Čechová (Lucie Vondráčková). Její nevyzpytatelné plány do povolebního vyjednávání ještě velmi citelně a nepříjemně zasáhnou.
Krutá rodinná pravda a tajnosti na síti
Opravdu těžké chvíle momentálně prožívá Adriana (Sandra Nováková). Biologický otec její dcery Rafael se nečekaně rozhodne zcela přerušit vzájemné kontakty. Zklamaná matka teď musí najít velkou odvahu a vysvětlit malé Klárce (Stela Polášková) krutou pravdu o absolutním nezájmu vlastního táty. Dělá naprosto vše pro to, aby citlivé holčičce složitou rodinnou situací co nejméně ublížila.
Další dějová linka se bude točit kolem Kamily (Natálie Řehořová). Ta se na sociálních sítích tajně vydává za fanynku Darinu a intenzivně podporovala začínající cukrářku Natálii. Dobře míněné rady svého okolí vytrvale ignoruje a zbytečnými tajnostmi neustále riskuje brzké prozrazení. Hrozí jí tak odhalení velmi citlivého tajemství.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).