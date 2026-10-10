Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovou

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Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V roce 1973 náhle zemřeli čtyři z dvanácti vědců, kteří se zúčastnili otevření hrobky polského krále Kazimíra. V příštích letech zemřeli další členové výzkumného týmu. Událost je připodobňována ke kletbě Tutanchamonovy hrobky.
Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovouZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 10.10.2026 13:30
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