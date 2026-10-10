Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V roce 1973 náhle zemřeli čtyři z dvanácti vědců, kteří se zúčastnili otevření hrobky polského krále Kazimíra. V příštích letech zemřeli další členové výzkumného týmu. Událost je připodobňována ke kletbě Tutanchamonovy hrobky.
Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovou

Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovou

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Osmá rána egyptská – Kobylky. Boží trest se stupňuje
Osmá rána egyptská – Kobylky. Boží trest se stupňuje
Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světě
Pýthie věštila za pomoci omamných látek. V Delfách díky ní byla nejslavnější věštírna na světě

Věštírna v Delfách, kde sídlila i mocná Pýthie, byla považována za centrum kultury, obchodu i politiky. Co...

César Chávez. V boji za občanská práva se inspiroval Martinem L. Kingem i Gándhím
César Chávez. V boji za občanská práva se inspiroval Martinem L. Kingem i Gándhím

César Chávez byl mexicko-americký odborový předák a bojovník za občanská práva, který zasvětil svůj život...

9 předpovědí velkého věštce Nostradama, které se zdánlivě splnily
9 předpovědí velkého věštce Nostradama, které se zdánlivě splnily

Věštci dějiny ovlivňují už celá tisíciletí. Žádný z nich ale nedosáhl takové proslulosti jako Nostradamus,...

4 možné teorie vzniku života na naší planetě
4 možné teorie vzniku života na naší planetě

Na počátku všeho byl Velký třesk! Náš svět tak, jako ho známe, vytvořil Bůh! Možná budete překvapeni, že...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.