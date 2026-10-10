Jsou spolu přes dvacet let a pořád jim to klape. Kerndlová prozradila, proč s manželem nemají děti, a setřela všechny zvědavce

Zpěvačka Tereza Kerndlová slaví v říjnu kulaté jubileum, které pro ni znamená víc než číslo na dortu. VIP život zaznamenal, že čtyřicítka přichází ve chvíli, kdy má za sebou dvacet pět let na scéně, dvaadvacet let po boku manžela Reného Mayera a bezmála dvě dekády opakovaných dotazů na mateřství.
Tentokrát ale Kerndlová neodpovídá smířlivě ani diplomaticky. V rozhovoru pro Lifee.cz řekla větu, kterou dosud nikdy neformulovala tak ostře: „Pochopitelně ty komentáře, konkrétně na mateřství, mi přijdou za hranou. Pokud se žena ženy ptá na tyhle věci a nezná důvod, proč dotyčná nemá děti, tak se to opravdu nehodí.“ Od plánů k tichu: jak se měnil její postoj
V roce 2017 Kerndlová ještě ochotně vysvětlovala. Mluvila o věku, o kariéře, o hranici kolem pětatřiceti let, kdy by to „ještě šlo stihnout“. O rok později v rozhovoru pro Pro ženy zmiňovala, že s Reném vychovávají jeho syna Patrika z předchozího vztahu, takže zkušenost s rodičovstvím má. V roce 2020 posunula rámec jinam: „mít dítě je osud“ a „bezdětná si nepřipadám. Pak přišel zlom.
„Spíš mě zajímá, proč to všechny tak zajímá,“ řekla loni Blesku s tím, že „i dva jsou rodina.“ Aktuálně použila zatím nejostřejší frázi o dotazech na mateřství za hranou. Dvaadvacet let ve čtyřiadvacetihodinovém režimu
Vztah Kerndlové a Mayera začal, když jí bylo osmnáct. Od té doby spolu prošli érou Black Milk, sólovou kariérou, stěhováním mezi Českem a Španělskem i každodenním pracovním soužitím, které by řadu párů položilo za měsíc.
popsala jejich model v rozhovoru pro „Jsme spolu prakticky čtyřiadvacet hodin denně a zázrakem si nelezeme na nervy,“ iDNES už v roce 2019. O šest let později mluví o „symbióze“ a přiznává, že na sobě cítí „určitou závislost“, a že jim to vyhovuje. René Mayer přitom není jen partner a manažer. Patnáct let se skrýval za pseudonymem Chris Neal a psal Kerndlové hudbu i texty. Hity jako Schody z nebe nebo Anděl nesou jeho rukopis, jenže veřejnost to nevěděla. Foto: NextFoto
Kerndlová není jediná, kdo v českém veřejném prostoru naráží na tlak okolí. Letos v srpnu herečka Terezie Kovalová zvolila opačnou strategii: důvody své dobrovolné bezdětnosti rozvedla detailně, mluvila o vasektomii manžela, o odsuzujících reakcích na sociálních sítích i
o ženách, které se do mateřství nechaly dotlačit. Dva přístupy, stejný závěr: obě odmítají cizí nárok na vysvětlení. Ještě v roce 2018 považovaly české redakce otázku na děti za samozřejmou, dnes se debata posouvá. Koncert jako tečka za bilancí
Oslavu čtyřicátých narozenin a čtvrtstoletí na scéně Kerndlová přenáší na pódium Fora Karlín. Koncert 10. října slibuje průřez celou kariérou, od sólových hitů Přísahám a Ve Frontě na Sny přes nové skladby z alba Diamanty až po duet Nejlepší nápad s Leošem Marešem.
Vrcholem večera má být reunion Black Milk s Terezou Černochovou a pocta zesnulé Heleně Zeťové, při které zazní Modrej dým, Sedmkrát nebo Nechci tě trápit. Oficiální promo pracuje s formulací „Black Milk naposled“. Kerndlová neprozradila žádný tajný důvod bezdětnosti. Neprozradila ho, protože ho nikomu nedluží.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová