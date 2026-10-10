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Stříkání oleje do zámku před zimou škodí. V mrazu zalepí vložku a zlomí klíč

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Promazání vchodových dveří a branky běžným olejem před zimou vypadá jako dobrý nápad. Může ale vložku nenávratně zničit.
Kovový zámek zahradní branky pokrytý bílou námrazou a krystaly ledu

Kovový zámek zahradní branky pokrytý bílou námrazou a krystaly ledu

Zdroj: Vitaliy VK / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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