Stříkání oleje do zámku před zimou škodí. V mrazu zalepí vložku a zlomí klíč

Promazání vchodových dveří a branky běžným olejem před zimou vypadá jako dobrý nápad. Může ale vložku nenávratně zničit. S příchodem podzimních plískanic a prvních nočních mrazíků začínají zámky u venkovních branek, kůlen i vchodových dveří nepříjemně drhnout.
Podle bezpečnostních manuálů britské profesní organizace zámečníků
Master Locksmiths Association i německého normalizačního institutu DIN představuje aplikace tekutých olejů a univerzálních sprejů do cylindrických vložek jednu z nejčastějších příčin nevratného zablokování zámkového mechanismu v zimním období. Zkušební laboratoře certifikační asociace VdS Schadenverhütung ve svých materiálových testech potvrzují, že tekutá maziva na sebe vážou mikroskopické nečistoty a v chladném počasí mění svou viskozitu v hustou lepkavou past.
Namrzlé sklo auta neodmrazujte horkou vodou. Praskne tepelným šokem Proč běžný tekutý olej zničí jemná stavítka uvnitř vložky
Abychom pochopili, proč je mastnota v zámku tak nebezpečná, musíme nahlédnout do konstrukce moderní cylindrické vložky. Uvnitř mosazného těla se nachází řada drobných kolíků neboli stavítek a blokovacích tělísek, které podpírají miniaturní vinuté pružinky z fosforového bronzu nebo nerezové oceli. Vůle mezi těmito pohyblivými díly a vnitřními stěnami komor se počítá v setinách milimetru. Celý systém vyžaduje pro správnou funkci naprosto volný a hladký pohyb.
Když do klíčové dírky nastříkáte běžný minerální olej, motorový olej nebo kuchyňský tuk, tekutina pokryje všechny vnitřní plochy. Zpočátku se může zdát, že zámek funguje lehčeji. Olejový film však funguje jako dokonalý magnet na prach ze vzduchu, pyl a mikroskopická textilní vlákna, která do vložky nevědomky zanášíte na klíči vytaženém z kapsy kalhot. Během několika týdnů se uvnitř komor vytvoří šedá abrazivní pasta.
Jakmile venkovní teplota klesne k nule nebo pod bod mrazu, tekutý olej ztuhne a vytvoří hustou pryskyřici. Jemné pružinky ztratí sílu přetlačit vzniklý odpor a stavítka zůstanou viset v náhodných polohách. Když se pak ráno pokusíte otočit klíčem v promrzlých dveřích, stavítka nezapadnou do zářezů profilu. Klíč narazí na pevnou překážku a při použití hrubé síly se tenký mosazný profil rozlomí přímo uvnitř jádra vložky, podobně jako když mráz a tepelný šok zničí
namrzlé sklo auta při pokusu o rychlé odmrazení horkou vodou. Zasunutý klíč v cylindrické vložce může v mrazu při použití nevhodného oleje zcela zatuhnout. Mýtus jménem WD 40: Skvělý na povolení, zkáza pro vložku
Nejčastější pomůckou domácích kutilů bývá modrožlutý sprej WD 40. Tento univerzální přípravek byl původně vyvinut pro vytěsnění vody v raketovém průmyslu a skládá se převážně z lehkých rozpouštědel s příměsí těkavých uhlovodíků. Pro uvolnění zarezlého šroubu na podvozku je neocenitelný, ale do jemné cylindrické vložky zásadně nepatří.
Po vstříknutí do zámku rozpouštědlo bleskově odplaví původní tovární mazivo. Během několika desítek hodin se těkavá složka odpaří a ve vložce zůstane pouze nepatrný zbytek lepkavého filmu. Ochranná vrstva zmizí a odmaštěné mosazné díly začnou třít kov na kov, což urychluje jejich mechanické opotřebení. Navíc tento film váže vzdušnou vlhkost, která při prvním mrazivém větru zmrzne v pevnou ledovou krustu spojující stavítka s pouzdrem.
Nejčastější chyba při zazimování zahrady. Zapomenutá hadice zničí fasádní kohout i po zastavení vody Jediné správné řešení: Práškový grafit a suchý teflon
Profesionální zámečníci po celém světě používají pro ošetření vložek výhradně suchá maziva. Absolutní jedničkou pro venkovní zámky je mikronizovaný grafitový prášek. Grafit tvoří mikroskopické šupinky čistého uhlíku, které dokonale vyhladí mikroskopické nerovnosti kovu, ale neobsahují ani kapku tekutiny.
Grafitový prášek má několik zásadních předností. Za prvé neváže žádný prach ani nečistoty, takže vnitřek vložky zůstává po celá léta dokonale čistý. Za druhé nemění své vlastnosti ani při arktických mrazech minus čtyřicet stupňů Celsia, netuhne a neroztéká se v letním horku. Druhou moderní alternativou je suchý PTFE sprej bez obsahu tuků a silikonu, který po nastříkání během několika vteřin vyschne a zanechá na kovu tenký teflonový kluzný film odpuzující vodu.
Přesný mechanismus cylindrické vložky vyžaduje pro hladký chod jemné suché mazivo bez mastnoty. Srovnání maziv pro cylindrické vložky a venkovní zámky
Následující přehled shrnuje chování jednotlivých přípravků v zimním provozu a jejich dopad na životnost zamykacího mechanismu:
Typ použitého maziva Chování v mrazu pod nulou Přilnavost prachu a nečistot Vliv na tovární mechanismus Doporučení pro zimní údržbu Práškový mikronizovaný grafit Plně funkční i při minus 40 stupních Nulová, suchý uhlík prach nelepí Chrání povrch a prodlužuje životnost Ideální volba pro všechny venkovní vložky Suchý PTFE sprej bez tuku Nezamrzá, suchý teflonový film Nízká, odpuzuje vodu i špínu Vytváří hladkou kluznou mikrovrstvu Vhodné pro moderní bezpečnostní vložky Univerzální sprej WD 40 Zbytky tuhnou, těkavá složka zmizí Střední, po odparu lepí prach Vymyje původní mazivo a suší kov Použít pouze k proplachu znečištěné vložky Běžný minerální nebo stolní olej Mění se v tvrdou lepkavou pryskyřici Extrémní, funguje jako past na špínu Trvale zalepí stavítka a pružinky Přísně zakázáno, jistota zlomení klíče Lithiová nebo silikonová vazelína Při mrazu tuhne v tuhý vosk Vysoká, zachytí každé zrnko písku Vhodná pouze pro zadlabací zámky a střelky Do klíčového otvoru vložky nepatří
Dolití zimní směsi do ostřikovačů nestačí. Letní voda v hadičkách při prvním mrazu roztrhne čerpadlo i trysky Správný podzimní postup údržby venkovních zámků krok za krokem
Abyste předešli rannímu překvapení s neotočným klíčem a nemuseli v mrazivé noci volat drahou zámečnickou pohotovost, proveďte před zimou jednoduchou preventivní kontrolu stejně spolehlivě, jako když chráníte
venkovní vodovodní kohout před mrazem nebo když doplňujete zimní kapalinu do ostřikovačů pro ochranu trysek a čerpadla: Vyčistěte zanesenou vložku od staré mastnoty: Pokud byl do vložky v minulosti aplikován tekutý olej, musíte ho nejprve odstranit. Prostříkněte klíčový otvor čističem brzd nebo speciálním odmašťovačem na zámky, nechte špínu vytéct na přiložený hadřík a vyfoukejte vnitřek stlačeným vzduchem. Aplikujte práškový grafit v malém množství: Zasuňte hubici tuby s grafitovým práškem do otvoru pro klíč a jemně stiskněte. Stačí miniaturní dávka o velikosti špendlíkové hlavičky. Příliš mnoho prášku by mohlo otvor zbytečně ucpat. Rozhýbejte stavítka zasunutím klíče: Zasuňte klíč do vložky a několikrát jím otočte v obou směrech. Tím se suché šupinky grafitu rovnoměrně rozprostřou po všech stavítkách i po bocích klíčového kanálu. Případný přebytek prášku na klíči otřete do suchého papírového kapesníku. Promažte střelku a závoru tukem: Samotný zadlabací zámek v hraně dveří, tedy vysouvací závoru a odpruženou střelku, naopak ošetřete kvalitní lithiovou vazelínou. Tyto masivní ocelové díly na rozdíl od vložky snesou hutnější mazivo, které ochrání kov před korozí. Osadte ochrannou krytku proti dešti: U venkovních branek a visacích zámků zajistěte mechanické zakrytí klíčové dírky gumovou nebo plastovou klapkou. Zabráníte tím přímému zatékání podzimního deště, který by mohl v mrazu proměnit vložku v jednolitý ledový blok, stejně snadno jako voda roztrhne keramické květináče zapomenuté na venkovní terase.
Mrazuvzdorné květináče na terase v zimě snadno popraskají. Voda v pórech a podmisce při mrazu roztrhne i pálenou hlínu Shrnutí hlavních zásad pro údržbu zámků před zimou Do cylindrických vložek nikdy nestříkejte tekutý olej, vazelínu ani univerzální sprej WD 40. Tekutá maziva vážou prach a při poklesu teplot pod nulu ztuhnou v neprostupnou lepkavou pryskyřici. Jediným doporučeným mazivem pro vnitřek vložky je suchý mikronizovaný grafit nebo suchý teflon. Pokud je vložka již zalepená olejem, propláchněte ji odmašťovačem a teprve poté aplikujte grafit. Venkovní zámky branek a kůlen chraňte před zatékáním dešťové vody mechanickou krytkou.