Zálivka tújí a stálezelených keřů před zimou. V mrazu neuschnou chladem, ale žízní

Hnědé jehličí tújí po zimě nepředstavuje následek mrazu. Stálezelené keře během zimy velmi často uschnou žízní.Každé jaro řeší tisíce zahrádkářů stejný smutný pohled na živý plot ze zeravů neboli tújí či bobkovišní.
Husté zelené stěny, které ještě na podzim zářily vitalitou, mají po roztátí sněhu rezavé uschlé větve nebo hromadně opadávají. Většina pěstitelů tento stav automaticky připisuje tuhým zimním mrazům, ledovému větru nebo slabé odolnosti vysazené odrůdy. Skutečná příčina však téměř bez výjimky spočívá v jevu zvaném fyziologické sucho.
Odborníci z prestižní britské zahradnické instituce
Royal Horticultural Society ve svých výzkumných zprávách potvrzují, že jehličnany a stálezelené listnáče netrpí nízkou teplotou vzduchu, nýbrž neschopností načerpat vláhu ze zmrzlé zeminy. Podobné závěry přináší také bavorský zemský ústav Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, jehož dendrologové upozorňují na masivní úhyny keřů po suchých podzimních měsících. Francouzský výzkumný institut INRAE navíc doplňuje, že transpirace jehličí probíhá i při teplotách hluboko pod bodem mrazu, kdykoliv na korunu zasvítí přímé slunce.
Podzimní rytí zahrady rozhoduje o příští úrodě. Dokonale urovnaný záhon se totiž přes zimu změní v udusaný beton bez kyslíku Co je fyziologické sucho a proč stálezelené rostliny v zimě nespí
Opadavé listnaté stromy mají na zimu geniální strategii. Jakmile se na podzim zkrátí dny a ochladí se, stáhnou cenné živiny z listů do kořenového systému a listí shodí. Tím zcela uzavřou odpařovací plochu a přejdou do hlubokého klidového stavu. Zmrzlá půda jim nevadí, protože během zimy téměř žádnou vodu nepotřebují.
Túje, cypřiše, tisy, jalovce, bobkovišně i rododendrony si však své zelené asimilační orgány ponechávají po celý rok. Přestože v zimním období omezí růst a metabolismus, jejich jehlice a kožovité listy neustále dýchají. Pokožkou a průduchy se z nich nepřetržitě odpařuje voda do okolního vzduchu. Odpar výrazně stoupá ve chvíli, kdy nastanou jasné mrazivé dny s ostrým zimním sluncem a suchým větrem.
Rostlina v takové chvíli potřebuje nahradit ztracenou vodu z půdy. Pokud je však půdní profil promrzlý do hloubky třiceti či čtyřiceti centimetrů, voda v něm je uzamčena v pevném ledu. Kořeny nedokáží ledové krystalky absorbovat. Vzniká paradoxní situace, kdy je v okolním prostředí vody dostatek ve formě sněhu či ledu, ale pro rostlinu zůstává zcela nedostupná. Keř začne postupně čerpat vodu z vlastních buněčných pletiv, dehydratuje a doslova uschne zaživa.
Námraza a zimní vítr neustále odpařují vodu z jehličí i listů stálezelených dřevin. Kritické období přichází na podzim ještě před zámrzem
Spousta pěstitelů dělá zásadní chybu v tom, že s příchodem října vypne venkovní rozvody vody a zahradu přestane zalévat. Pokud je podzim suchý a srážky nepřinesou dostatečnou vláhu, dřeviny vstupují do zimy s vyčerpanými vnitřními rezervami. Jakmile pak přijde první souvislá vlna holomrazů bez sněhové pokrývky, zkáza je neodvratná.
Vydatná podzimní zálivka představuje nejdůležitější ochranné opatření celé sezóny. Voda má totiž navíc obrovskou tepelnou kapacitu. Vlhká půda promrzá mnohem pomaleji než půda suchá a sypká. Dobře provlhčený kořenový bal tak funguje jako přirozený tepelný akumulátor, který chrání jemné vlásečnicové kořínky před poškozením mrazem, stejně jako když správná příprava půdy pomáhá při
podzimním rytí zahrady a hnojení pro budoucí úrodu.
Většina zahrádkářů sype spadané listí do kompostu ve velkých čistých vrstvách. Suché listy se ale nerozloží ani za tři roky Kolik vody túje a stálezelené keře skutečně potřebují
Zalévání stálezelených dřevin před zimou nesmí být jen povrchové pokropení konví. Pár litrů vody na povrchu pouze smočí vrchní centimetr zeminy, odkud se vlhkost rychle odpaří, ale ke spodním kořenům se vůbec nedostane. Túje mají poměrně mělký, ale velmi hustý talířovitý kořenový systém, který potřebuje provlhčení do hloubky minimálně třiceti až padesáti centimetrů.
Doporučená dávka pro vzrostlou túji vysokou dva metry činí třicet až padesát litrů vody na jeden stromek. U hustých živých plotů je ideální položit k patám kmenů kapkovací hadici nebo nechat hadici běžet mírným proudem několik hodin, aby se voda stačila vsakovat a neodtékala po povrchu. Zálivku provádějte v průběhu října a listopadu v několika vlnách, ideálně po dnech, kdy nepršelo.
Stejnou péči vyžadují i další stálezelené druhy. Zvláště citlivé jsou mladé sazenice vysazené v aktuálním roce, které ještě nestihly vytvořit hluboký kořenový systém. Bez důkladného zásobení vodou mají tyto rostliny jen minimální šanci na úspěšné přečkání své první zimy.
Vydatná vrstva mulčovací kůry účinně zpomaluje promrzání půdy a chrání vláhu u kořenů. Srovnání nároků stálezelených dřevin na zimní vláhu a ochranu
Následující přehled přináší souhrn hlavních druhů pěstovaných v českých zahradách a jejich specifické požadavky na podzimní zálivku a ochranu před zimním vysycháním:
Druh dřeviny Riziko fyziologického sucha Doporučená dávka vody před zimou Hloubka kořenů Doporučená zimní ochrana Zerav západní (túje Smaragd, Brabant) Velmi vysoké 30 až 50 litrů na vzrostlý keř Mělká až střední Mulč z borové kůry, stínění při silném slunci Bobkovišeň lékařská Kritické při mrazivém větru 20 až 40 litrů na keř Střední Bohatá zálivka, netkaná textilie proti větru Pěnišník neboli rododendron Vysoké (svinuje listy) 25 až 40 litrů měkké vody Velmi mělká Kyselý rašelinový mulč, stínění před úpalem Tis červený Střední (vysoká odolnost) 20 až 30 litrů na keř Hluboká Zálivka před zámrzem, snáší i sucho lépe Cypřišek Lawsonův Vysoké 30 až 45 litrů na keř Mělká Důkladné podzimní provlhčení, vrstva štěpky Dřeviny v nádobách a květináčích Extrémní (promrzá celý bal) Pravidelná mírná zálivka Omezená nádobou Zateplení nádoby jutou, podložení pod dno
Zahrádkáři nechávají trávu vyšší jako teplou peřinu proti mrazu. Těžký sníh ale dlouhá stébla slepí a vytvoří dokonalý inkubátor pro plíseň Mulčování jako pojistka: Jak udržet vodu v půdě
Samotné nalití vody pod keře nestačí, pokud necháte půdu holou a nechráněnou. Podzimní větry a noční mrazíky dokáží nechráněnou zeminu bleskově vysušit. Ihned po provedení hlavní podzimní zálivky proto přichází na řadu mulčování.
Ideálním materiálem je drcená kůra z jehličnanů, dřevní štěpka nebo vyzrálý kompost. Vrstva mulče by měla dosahovat tloušťky sedm až deset centimetrů. Tento koberec plní dvě klíčové funkce současně. Jednak dramaticky snižuje neproduktivní odpar vody z povrchu půdy, jednak funguje jako izolační peřina, která oddaluje promrznutí zeminy do hloubky o celé týdny.
Při aplikaci mulčovací kůry však dbejte na to, aby nebyla nahrnuta přímo na krčky kmenů. Ponechte kolem hlavního kmínku volný prostor o průměru několika centimetrů, aby v případě teplého a vlhkého počasí nedocházelo k hnilobě kůry a napadení houbovými chorobami, podobně jako když tlející vrstva neuklizeného listí dusí trávník a podporuje plíseň sněžnou, jak uvádíme v průvodci pro
správné hrabání listí na podzim a kompostování bioodpadu. Zálivka během zimy: Kdy vytáhnout konev i v lednu
Péče o stálezelené dřeviny nekončí příchodem prosince. V našich klimatických podmínkách se v posledních letech běžně stává, že uprostřed zimy nastane obleva trvající týden i déle. Teploty vystoupají na pět až deset stupňů nad nulu, sníh roztaje a povrchová vrstva půdy povolí.
Právě toto je ideální okamžik pro kontrolu stavu vláhy. Pokud je půda po roztátí sněhu suchá, napusťte konev odstátou vlažnou vodou a keře vydatně zalijte. Zásadní pravidlo zní: nikdy nezalévejte, pokud je půda zmrzlá nebo když teplota vzduchu klesá pod bod mrazu. Voda by na povrchu vytvořila neprostupný ledový krunýř, který by zabránil přístupu vzduchu ke kořenům a mohl by nadělat více škody než užitku.
Mimořádnou pozornost věnujte stálezeleným dřevinám vysazeným ve venkovních nádobách na terasách a balkonech. Kořenový bal v květináči promrzá ze všech stran a objem zeminy je velmi malý. Jak varujeme v článku o tom, jak probíhá
zazimování venkovních květináčů a proč keramika praská mrazem, nádoby vyžadují kromě obalení izolační vrstvou také opatrnou kontrolu vlhkosti, aby rostliny nezahynuly suchem v průběhu mrazivých slunečných dnů.
Mrazuvzdorné květináče na terase v zimě snadno popraskají. Voda v pórech a podmisce při mrazu roztrhne i pálenou hlínu Shrnutí hlavních zásad pro úspěšné přezimování stálezelených keřů Hnědnutí a usychání tújí po zimě je téměř vždy důsledkem nedostatku vody, nikoliv nízkých teplot. Stálezelené dřeviny odpařují vodu i v zimě, zvláště při slunečném a větrném mrazivém počasí. Před příchodem trvalých mrazů v říjnu a listopadu dopřejte keřům hloubkovou zálivku o objemu třicet až padesát litrů na rostlinu. Kořenový prostor zakryjte vrstvou mulčovací kůry o síle sedm až deset centimetrů pro zpomalení promrzání půdy. Během zimních oblev v bezmrazých dnech zkontrolujte vlhkost a v případě sucha dřeviny doplňkově zalijte. Mladé výsadby a citlivé keře chraňte před zimním sluncem a vysušujícím větrem stínicí sítí nebo jutou.