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Milky vůně jsou podzimní komfort v lahvičce. 10 parfémů, po kterých budeš vonět jako mléko, matcha zmrzlina nebo dezert

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Mléko v parfému zní trochu jako nápad, který vznikl omylem mezi lednicí a kosmetickým stolkem. Jenže lactonic vůně patří k nejpříjemnějším gourmand trendům posledních sezon. Umějí vonět jako teplé mléko, šlehačka, matcha zmrzlina, mandlový dezert i čistá pokožka. A na podzim dávají nebezpečně velký smysl.
Milky vůně jsou podzimní komfort v lahvičce. 10 parfémů, po kterých budeš vonět jako mléko, matcha zmrzlina nebo dezert

Milky vůně jsou podzimní komfort v lahvičce. 10 parfémů, po kterých budeš vonět jako mléko, matcha zmrzlina nebo dezert

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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