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Za filmové rekvizity z Barrandova dostali pravé tuzexové poukazy. Banky nerozeznaly ani dolary s nápisem PADĚLEK

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Když barrandovští filmaři v roce 1968 chystali komedii Přehlídce velím já!, nechali si ve Státní tiskárně cenin vyrobit tisíce napodobenin dolarů a liber pro kufr plný valut. Po natáčení však stovky filmových bankovek ze studia zmizely a objevily se na černém trhu i v bankovních směnárnách. Pokladníci Státní banky československé i Živnobanky je v několika případech nerozeznali a podvodníkům za bezcenné papíry vyplatili pravé tuzexové poukazy.
Kameraman ve studiu obsluhující velkou profesionální kameru na stativu uprostřed natáčecího placu se světly a kabely.

Kameraman ve studiu obsluhující velkou profesionální kameru na stativu uprostřed natáčecího placu se světly a kabely.

Zdroj: FOTO:Fortepan — ID 56535 : Adományozó/Donor: Rádió és Televízió Újság. archive copy at the Wayback Machine / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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