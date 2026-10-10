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Bonbony ve volební místnosti i počmáraná vlajka. Volby na jihu narušily drobné incidenty

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Dennívýzva
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Volby na jihu Čech se obešly bez vážnějších problémů, policisté ale řešili několik drobných incidentů. Na Táborsku zaznamenali nevhodnou agitaci před volební místností, ve Větřní se objevil nový předvolební plakát a v Českých Budějovicích vzbudily pozornost bonbony s logem politické strany.
Bonbony ve volební místnosti i počmáraná vlajka. Volby na jihu narušily drobné incidenty

Bonbony ve volební místnosti i počmáraná vlajka. Volby na jihu narušily drobné incidenty

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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