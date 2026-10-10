Příští týden v seriálu Ulice: Policejní zátah, vítězství ve volbách, konec kontaktu a Filipovo zmizení

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice přinese hned několik hodně vypjatých momentů a těžkých životních rozhodnutí. Obyvatelé oblíbené čtvrti se budou muset popasovat s nečekanými zradami, policejním vyšetřováním i velmi bolestivou rodinnou situací. Někteří hrdinové narazí na tvrdou realitu, jiní budou do poslední chvíle tajit pravdu před svými nejbližšími. Pondělí
Filip náhle zmizel a nechal za sebou naprostý zmatek i spoustu nezodpovězených otázek. Jeho parťák a společník firmy Petr do poslední chvíle doufá, že jde o pouhé nedorozumění. Odmítá uvěřit, že by ho dobrý kamarád dokázal tak chladnokrevně zradit. Situace nabere rychlý spád ve chvíli, kdy se o Filipovo podezřelé chování začne zajímat policie. Dosavadní přátelství a pochopení musí jít najednou úplně stranou.
Úterý
Jirka Hložánek svádí velmi náročný vnitřní boj a přemýšlí o svých dalších politických krocích. Otec mu radí, aby se pustil do vyjednávání o koalici s místními developery a spekulanty s pozemky. Sám ale silně váhá, jestli by raději neměl následovat vlastní rozum a čisté svědomí. Do hry navíc brzy vstoupí čerstvá vítězka voleb Soňa Čechová se svými osobními plány.
Středa
Adriana řeší velmi bolestivou situaci s biologickým otcem malé Klárky. Komplikace s Rafaelem se opakují už poměrně dlouho. Jeho aktuální rozhodnutí ukončit s dcerkou veškeré styky je pro všechny obzvlášť drtivé. Zlomená máma teď stojí před obrovským problémem. Vůbec netuší, jak má své milované holčičce citlivě vysvětlit, že o ni vlastní otec úplně ztratil zájem.
Čtvrtek
Události předchozích dnů tvrdě dopadnou na Magdu, která se ocitne na úplném dně. Petr má za sebou bezesnou noc v cele předběžného zadržení a ji samotnou teprve čeká velmi nepříjemný policejní výslech. Zaměstnanci firmy navíc požadují konkrétní odpovědi a situace na pracovišti houstne. V takové těžké krizi se ovšem spolehlivě ukáže, kdo z přátel je ochotný skutečně pomoci.
Pátek
Začínající cukrářka Natálie nacházela na sociálních sítích obrovskou oporu u fanynky Dariny. Kamila ovšem dobře zná její skutečnou identitu a velmi se bojí pravdu odhalit. Okolí jí radí k upřímnosti, ona ale vůbec nenaslouchá a raději zbytečně riskuje. Udržet tak velké tajemství před zraky ostatních začíná být den ode dne náročnější.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).