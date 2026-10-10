FOTO: K volebním urnám na Jihlavsku šli i politici a kandidáti. Podívejte se

FOTO: K volebním urnám na Jihlavsku šli i politici a kandidáti. Podívejte sePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: K volebním urnám na Jihlavsku šli i politici a kandidáti. Podívejte seZdroj: Daniela Drozdová
Článek byl publikován 10.10.2026 12:50
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →