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FOTO: K volebním urnám na Jihlavsku šli i politici a kandidáti. Podívejte se

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Před necelou hodinou se po celé zemi uzavřely volební místnosti a nyní jejich členové sčítají jednotlivé hlasy. Než začnou chodit první výsledky, tak si pojďme připomenout, jak šli v pátek a dnes volit politici a také kandidáti na Jihlavsku.
FOTO: K volebním urnám na Jihlavsku šli i politici a kandidáti. Podívejte se

FOTO: K volebním urnám na Jihlavsku šli i politici a kandidáti. Podívejte se

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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