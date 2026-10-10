Vyjádření první trojice po sprintu v Singapuru

Charles Leclerc (3.)
David Coulthard: „Musel jsi hodně reagovat. Na začátku to vypadalo, že máš dobré tempo, ale ke konci jsi měl potíže. Předpokládám, že to bylo kvůli pneumatikám. Co se dělo v kokpitu?“
Charles Leclerc: „No, od poloviny závodu jsem měl opravdu velké potíže. Zvolil jsem poměrně agresivní nastavení vozu ve srovnání s tím, na co jsem zvyklý, zejména co se týče předních pneumatik, ale když trať oschla, byl jsem úplně mimo. Takže ano, ke konci to byl docela oříšek.“
David Coulthard: „Ke konci se odehrával souboj mezi dvěma vozy McLarenu, které tě pronásledovaly. Viděl jsi to?“
Charles Leclerc: „Věděl jsem, že potřebuju dobře vyjet z páté zatáčky, protože v pravotočivých zatáčkách jsem byl slabý. Podíval jsem se do zrcátek a uviděl červená světla na zádi těch aut, takže mi bylo jasné, že se něco děje. Kimi byl ke konci také silný, my jsme prostě neměli tempo.“
Lewis Hamilton (2.)
David Coulthard: „Skvělý start do sprintu. Musel jsi se rozhodnout velmi rychle a byl jsi hodně blízko Maxovi. Jak se chovaly pneumatiky?“
Lewis Hamilton: „No, měl jsem fakt parádní start, což bylo úžasné. Miluju jízdu na téhle trati v dešti, takže jakmile se spustil déšť, věděl jsem, že to bude skvělý den. Jo, snažil jsem se k Maxovi přiblížit, ale kvůli pneumatikám jsem to moc netlačil, protože mi došlo, že nás ještě čeká dlouhý závod. Nemyslel jsem si, že bychom za těch podmínek mohli předjíždět. Tak jsem kvůli pneumatikám trochu ubral, dostal jsem to pod kontrolu a ke konci jsem ten odstup zmenšoval. Je to trať, kde se těžko předjíždí.“
David Coulthard: „Co si z toho druhého místa odnášíš do pozdější kvalifikace?“
Lewis Hamilton: „Ukázali jsme, že máme dobré auto. Pokud se nám v kvalifikaci podaří jet o něco lépe a dostat obě auta dopředu, můžeme vyvinout tlak jak na Mercedes, tak na Red Bull. Jsou samozřejmě rychlí, ale můžeme je dostihnout a získat dobré pozice.“
Max Verstappen (1.)
David Coulthard: „Maxi, ztratil jsi pozici, ale pak sis ji vzal zpátky a závod jsi zvládl perfektně.“
Max Verstappen: „Start byl zase příšerný, takže to je něco, co musíme zlepšit, protože pokud se to stane zítra, závod pro mě skončí. Nebylo to ideální, ale měli jsme trochu štěstí s tím, co se stalo Georgovi, a poté jsem už jen chtěl zůstat v klidu a mít vše pod kontrolou. Chtěl jsem to v těch podmínkách dotáhnout do cíle a jsem opravdu šťastný, že jsem tady vyhrál sprint, ale chci vyhrát zítra, ne dnes.“