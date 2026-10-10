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StarDance začíná! Kdo má letos největší šanci na vítězství? Bookmakeři ukázali na jasné favority

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Už tuto sobotu večer se na obrazovky vrací oblíbená taneční show StarDance. Čtrnáctá řada slibuje pořádnou dávku emocí, hvězdných jmen i překvapení. Ještě než se soutěžící poprvé postaví na parket, už se řeší zásadní otázka: Kdo má letos největší šanci dojít až do finále a zvednout nad hlavu trofej?
Marek Eben a Tereza Kostková

Marek Eben a Tereza Kostková

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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