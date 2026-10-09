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7 filmů, u kterých přesně víš, co se stane. A stejně je nikdy nepřepneš

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Znáš dialogy, víš, kdo se zamiluje, kdo dostane padáka i jaká písnička zazní v poslední scéně. Přesto stačí narazit na film v televizi a za deset minut už sedíš pod dekou. Některé snímky prostě nepotřebují překvapovat. Jejich nejlepší vlastností je právě to, že nás vezmou někam, kde už to dobře známe.
7 filmů, u kterých přesně víš, co se stane. A stejně je nikdy nepřepneš

7 filmů, u kterých přesně víš, co se stane. A stejně je nikdy nepřepneš

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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