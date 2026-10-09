7 filmů, u kterých přesně víš, co se stane. A stejně je nikdy nepřepneš

1. Ďábel nosí Pradu
Miranda vstoupí do kanceláře. Andy má hrozný svetr. Nigel jí vysvětlí, že módní průmysl není charita. Emily chce jet do Paříže a my všichni víme, co se stane s cerulean blue.
Ďábel nosí Pradu má zvláštní schopnost fungovat jako módní film, workplace drama, komedie i varování před zaměstnáním, které ti sežere celý život a ještě ti vysvětlí, že máš být vděčná.
A pokaždé, když se objeví montáž nových outfitů, znovu si myslíš, že práce v Runway by možná přece jen nebyla tak strašná.
Nebyla by.
2. Pravá blondýnka
Elle Woods jde na Harvard kvůli chlapovi a během filmu velmi rychle zjistí, že nejzajímavější člověk v jejím plánu není Warner.
Film má růžovou, čivavu, bend and snap a soudní případ vyřešený díky znalosti péče o trvalou. Současně je pod tím vším velmi příjemný příběh o ženě, kterou okolí permanentně podceňuje, dokud jim nedojde, že její feminitu si spletli s hloupostí.
A Elle kvůli tomu nemusí přestat milovat růžovou.
To je pořád velmi uspokojivé.
3. Deník Bridget Jonesové
Bridget udělá téměř všechno špatně, co může člověk během jednoho roku udělat: zamiluje se do nevhodného muže, pije příliš mnoho, kouří, zaznamenává váhu a několikrát se veřejně ztrapní.
Naštěstí existuje Colin Firth v roláku.
Bridget Jonesová zestárla v některých detailech mnohem hůř než v jiných, zejména v posedlosti kilogramy. Přesto její chaotická nedokonalost pořád funguje a scéna s obřím spodním prádlem je kulturní památka, kterou odmítám diskutovat.
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4. Prázdniny
Dvě ženy si vymění domovy přes půl světa, protože jejich milostný život stojí za nic. Jedna skončí s Judem Lawem v anglické chalupě, druhá s Jackem Blackem v Los Angeles.
Realistická cesta z emoční krize? Spíš ne.
Velmi příjemné dvě hodiny filmu? Rozhodně.
Prázdniny jsou filmový ekvivalent deky, teplého čaje a nerealistického přesvědčení, že správné rozhodnutí může být koupit si letenku a bydlet dva týdny v domě cizího člověka.
5. Slečna Drsňák
Sandra Bullock jako agentka FBI, která musí proniknout do soutěže krásy, je premisa, která by v nesprávných rukách zestárla strašlivě.
Jenže Miss Congeniality pořád baví hlavně proto, že Grace Hart nepotřebuje zjistit, že byla celou dobu tajně krásná. Potřebuje zjistit, že ostatní ženy nejsou automaticky protivnice a že ženskost může mít mnoho podob.
A samozřejmě potřebuje Michaela Cainea, aby jí vysvětlil, jak se chodí v podpatcích.
6. Mamma Mia!
Pokud film začne tím, že žena pozve na svůj řecký ostrov tři muže, protože netuší, který z nich je otcem její dcery, očekávání realismu můžeš odložit hned u dveří.
Potom přijde ABBA.
A tím je vlastně všechno vyřešené.
Mamma Mia! je jeden z filmů, u kterých nevadí, že část hereckého obsazení nezpívá způsobem, který by prošel konzervatoří. Potřebujeme Pierce Brosnana s veškerým odhodláním zpívat SOS a Meryl Streep běžící po řeckém ostrově.
Život není vždycky komplikovaný.
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7. Láska nebeská
Ano, víme. Některé vztahy v Love Actually bychom dnes rozebraly úplně jinak než v roce 2003 a člověk s kartičkami před dveřmi nejlepšího kamaráda už nepůsobí tak bezproblémově romanticky jako kdysi.
Stejně ale stačí zaznít prvních několik tónů a část populace se dobrovolně vrací na Heathrow, do Downing Street, portugalské chaty a na školní vánoční koncert.
Komfortní film nepotřebuje být dokonalý.
Potřebuje být známý.
Proč nás vlastně baví koukat znovu na něco, co už známe?
Částečně právě proto, že nepřichází nejistota. Víš, kdy přijde trapná scéna, kdy můžeš odejít pro čaj a že příběh nakonec dopadne způsobem, který ti vyhovuje.
Výzkum médií naznačuje, že pozitivně laděný známý obsah může pomáhat s regulací nálady a stresem. Neznamená to, že Pravá blondýnka dostane statut zdravotnické pomůcky. Jen není vůbec divné, že v unavený pátek někdy nechceš nový psychologický thriller s devatenácti postavami a časovou smyčkou.
Někdy chceš vidět Andy projít ulicí v Chanelu.
A přesně víš, kdy ta scéna přijde.
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Zdroje: Health Communication – Can a Video a Day Keep Stress Away? A Test of Media Prescriptions [1], IMDb – The Devil Wears Prada [2], IMDb – Legally Blonde [3].