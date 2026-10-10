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Xiaomi dalo do telefonu baterii 9 210 mAh a nabíjení 100 W. Konkurence nemá šanci, ale háček se najde i tady

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Redmi Note 17 Pro Max 5G nabízí v české verzi baterii 9 210 mAh a 100W nabíjení. V tuzemském středním segmentu nemá konkurenci, jenže tím to končí.
Xiaomi Redmi Note 17 Pro MAX 5G

Xiaomi Redmi Note 17 Pro MAX 5G

Zdroj: Xiaomi
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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