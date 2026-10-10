Xiaomi dalo do telefonu baterii 9 210 mAh a nabíjení 100 W. Konkurence nemá šanci, ale háček se najde i tady

Xiaomi postavilo celý prodejní argument nového Redmi Note 17 Pro Max 5G na jediné disciplíně: baterii. Česká a evropská verze pracuje s článkem o kapacitě 9 210 mAh. Pro srovnání, běžný smartphone v této cenové třídě má kolem 5 000 mAh, tedy zhruba o 46 procent méně. K tomu přidává 100W kabelové nabíjení, které podle laboratorního testu
GSMArena dostane telefon z nuly na sto procent za 61 minut. Konkurence v samotné kapacitě baterie a rychlosti dobíjení skutečně zaostává: realme 16 Pro+ 5G má 7 000 mAh, POCO X8 Pro Max 8 500 mAh. Háček ale existuje a neleží v baterii. Leží ve výkonu procesoru, v jednodušší fotografické výbavě, v softwaru zatíženém předinstalovanými aplikacemi a také v tom, že české balení podle oficiálních specifikací neobsahuje nabíjecí adaptér. Kdo chce plnohodnotné 100W nabíjení hned po vybalení, musí si nabíječku dokoupit. Tři dny bez zásuvky? Co říkají čísla
Xiaomi na české produktové stránce slibuje „až 3 dny výdrže baterie“ při mírném používání. Laboratorní testy tento slib částečně potvrzují: GSMArena u evropské verze naměřila Active Use Score 22 hodin a 31 minut, přes 24 hodin procházení webu, 38 hodin přehrávání videa a více než 64 hodin hovorů. Hraní her vydrží na jedno nabití přibližně 9 a půl hodiny. Pro člověka, který telefon používá hlavně na volání, sociální sítě a občasné video, je vícedenní provoz reálný.
Rychlonabíjení pak funguje jako pojistka: po 15 minutách na kabelu má telefon 33 % kapacity, po půlhodině 57 %. Xiaomi samo uvádí, že po 10 minutách nabíjení získáte energii na 7 hodin videa. Bonus navíc představuje 27W reverzní kabelové nabíjení, takže telefon může posloužit jako improvizovaná powerbanka pro sluchátka nebo hodinky. Výrobce zároveň mluví o životnosti baterie až 6 let, přičemž GSMArena tento údaj interpretuje jako zachování 80 % kapacity po 1 600 nabíjecích cyklech.
Důležitá poznámka: některé trhy dostávají verzi s baterií o kapacitě 10 000 mAh. Český a evropský trh pracuje s 9 210 mAh, což je stále mimořádná hodnota, ale je dobré vědět, že mezi jednotlivými trhy existuje rozdíl.
Kde bateriový šampion ztrácí
Snapdragon 6 Gen 5 je čip, který zvládne běžné denní úlohy, ale při multitaskingu a hraní her naráží na své limity. Android Central ve své recenzi popisuje viditelné zpomalení při přepínání mezi aplikacemi a slabší herní výkon. Pro uživatele, kteří telefon používají hlavně na komunikaci a média, to nemusí vadit. Pro mobilní hráče nebo lidi zvyklé na svižný systém je to ale kompromis, který za 12 až 14 tisíc korun zamrzí.
Fotoaparát? Zadní sestava 50 + 8 megapixelů bez teleobjektivu je funkční, ale rozhodně ne ambiciózní. Recenzenti se shodují, že Xiaomi zjevně přesunulo část rozpočtu a konstrukčních priorit do baterie a odolnosti. Výsledkem jsou slušné snímky za denního světla, ale za horších podmínek už telefon ničím zvlášť nevyniká.
A pak je tu software. HyperOS přichází s předinstalovanými aplikacemi třetích stran, recenzenti potvrdili přítomnost Temu, Booking.com, Amazon Music a složky s hrami. Část z nich lze odinstalovat, část pouze deaktivovat. Xiaomi na svém českém supportu vysvětluje, které aplikace nabízejí ve Správě aplikací volbu „odinstalovat“ a které nikoli. První věcí po vybalení tak může být úklid systému.
Konkurence s menší baterií, ale lepším celkem
Srovnání s přímými rivaly odhaluje paradox: větší baterie neznamená automaticky delší výdrž.
Parametr Redmi Note 17 Pro Max 5G POCO X8 Pro Max realme 16 Pro+ 5G Baterie 9 210 mAh 8 500 mAh 7 000 mAh Active Use Score (GSMArena) 22:31 h 25:22 h 18:18 h Nabíjení na 100 % 61 min 52 min 64 min Procesor Snapdragon 6 Gen 5 Dimensity 9500s Snapdragon 7 Gen 4 Hlavní fotoaparát 50 Mpx – 200 Mpx + 50 Mpx tele
POCO X8 Pro Max má na papíře o 710 mAh méně, ale díky výrazně výkonnějšímu a úspornějšímu čipu Dimensity 9500s dosahuje v laboratorním testu výdrže 25 hodin a 22 minut, tedy o téměř tři hodiny více než Redmi. Nabije se za 52 minut. Realme 16 Pro+ 5G zase sází na vyváženější výbavu: menší baterii, ale Snapdragon 7 Gen 4, 200megapixelový hlavní snímač a 50megapixelový teleobjektiv s 3,5násobným přiblížením.
Kolik stojí a pro koho to dává smysl
V českém Mi Store se Redmi Note 17 Pro Max 5G prodává ve variantě 8/256 GB za 12 499 Kč a 8/512 GB za 14 299 Kč. Na Heurece se verze 8/512 GB dá sehnat od přibližně 11 600 Kč. Příplatek 1 800 Kč za dvojnásobné úložiště dává smysl hlavně pro ty, kteří ukládají hodně offline videa, fotí ve vysokém rozlišení nebo instalují desítky her. Pro běžné používání s cloudovými službami 256 GB bohatě stačí.
Telefon je ideální volbou pro lidi, kteří jsou unavení z každodenního dobíjení: cestovatele, řidiče závislé na navigaci, pracovníky v terénu nebo rodiče pouštějící dětem pohádky na dlouhých cestách. Kdo ale hledá univerzálnější stroj s lepším výkonem a fotoaparátem, měl by se podívat po POCO X8 Pro Max nebo realme 16 Pro+ 5G.
Redmi Note 17 Pro Max 5G je telefon s jednou výjimečnou vlastností a několika kompromisy kolem ní. Bateriově mu v českém středním segmentu jen málokterý konkurent může konkurovat. Jenže telefon není jen baterie, a právě to je ten háček, který stojí za zvážení před kliknutím na „koupit“.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman