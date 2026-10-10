Vítězka Miss Universe Slovensko čelí kritice za angličtinu. Ředitel soutěže přiznal slabiny

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Vítězka Miss Universe Slovensko Anna Ličková (24) se připravuje na jednu z největších životních výzev. Už za několik týdnů má reprezentovat Slovensko na světové soutěži Miss Universe v Portoriku. Musí se ale vypořádávat také s kritikou svého projevu v angličtině. Národní ředitel soutěže Sam Dolce pro Aplausin.cz přiznal, že právě na této stránce intenzivně pracují. Zároveň však zdůraznil, že od vítězky neočekává dokonalost.
Ličková míří na Miss Universe
Anna Ličková má před sebou důležité týdny. Vítězka slovenské národní soutěže se připravuje na světové finále Miss Universe, kde bude hájit barvy své země. Přestože má podle národního ředitele Sama Dolceho za sebou bohaté zkušenosti z modelingu, pozornost v poslední době přitahuje také její angličtina. Dolce ale za svou vítězkou pevně stojí. Podle něj Ličková rozhodně není v módním světě žádným nováčkem.
Zkušenosti sbírala i v Americe
"Jsem na ni velmi hrdý. Anna je skvělá, má i velké zkušenosti s fashion weeky a módními přehlídkami. Už šla Bea Rajskou, Debbie Brown a Gianninu Azar v New Yorku. A i pro Sherri Hill fotila a šla přehlídku v Americe," řekl Sam Dolce pro Aplausin.cz. Právě zkušenosti ze zahraničních přehlídek by pro Annu mohly být velkou výhodou. Na světovém finále už totiž nepůjde pouze o vzhled. Soutěžící musí zvládat rozhovory, vystupování před publikem i komunikaci v angličtině. A právě v posledním bodě se Ličková setkala s kritikou. Dolce přiznává, že její anglický projev má rezervy a tým na jeho zlepšení pracuje. Projev se snaží zlepšit
"Ano, pracujeme na tom, aby se zlepšil. Jsou věci, který jdou odstranit hned, že je člověk pochopí a odnaučí se. Ale když jsme ve stresu, tak se naše nedostatky projeví více," vysvětlil národní ředitel. Podle něj může sehrávat významnou roli právě nervozita. Ani to, co soutěžící při tréninku zvládá bez problémů, totiž nemusí před publikem nebo kamerami působit stejně. "Takže někdy, ačkoliv se něco možná můžeme naučit a už ovládáme i lépe, nebo někdy i perfektně, tak tím stresem se nám může opět spustit nedostatek," pokračoval Sam Dolce. Ředitel přiznal její slabinu
"Já jsem vědom, že ten projev není její nejlepší. Není nejlepší ani v angličtině. Ale já sám už nevím, jak bych jí více pomohl se svým týmem, než to, co opravdu dělám," řekl otevřeně. Dolce ovšem odmítá představu, že by vítězka soutěže krásy musela být ve všech ohledech bezchybná. "Ale kdo je v dnešním světě perfektní? O tom by neměla být ani žádná soutěž krásy. Ano, má to být komplexní balíček. Děvče by mělo být nejenom fyzicky půvabné, ale mělo by být i inteligentní. Ale také by mělo být disciplinované a pokorné," uvedl. Právě poslední dvě vlastnosti podle něj Ličkové rozhodně nechybí. "A myslím si, že Anna pokorná i disciplinovaná je," zastal se své vítězky. Do Portorika zamíří i česká vítězka
Do Portorika zamíří také česká vítězka Sophia Osako. Obě krásky čeká nabitý program a dlouhá série společenských i soutěžních akcí.
"Odlítáme už za necelý měsíc. Musí tam být 8. listopadu. Čeká nám tam 10 galavečerů. A já se těším moc do Portorika," prozradil Dolce. "Naše vítězky tam čeká preliminary, což je vlastně taková ta jedna z těch hlavních soutěží. Také soutěž v národních kostýmech. A samozřejmě velké finále. Miss Universe má vždy moderní a krásné finále. Je to nejprestižnější, největší soutěž krásy světa. A já se moc těším," uzavřel. Zdroj: Aplausin.cz