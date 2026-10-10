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Vítězka Miss Universe Slovensko čelí kritice za angličtinu. Ředitel soutěže přiznal slabiny

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Vítězka Miss Universe Slovensko Anna Ličková (24) se připravuje na jednu z největších životních výzev. Už za několik týdnů má reprezentovat Slovensko na světové soutěži Miss Universe v Portoriku. Musí se ale vypořádávat také s kritikou svého projevu v angličtině. Národní ředitel soutěže Sam Dolce pro Aplausin.cz přiznal, že právě na této stránce intenzivně pracují. Zároveň však zdůraznil, že od vítězky neočekává dokonalost.
Anna Ličková vypadala úchvatně.

Anna Ličková vypadala úchvatně.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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