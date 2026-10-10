Jak na sobotní úklid, aby sis ho mohla bez výčitek zapsat do kalorických tabulek jako dnešní cvičení

Ano, vysávání se opravdu počítá jako pohyb
Pro odhad intenzity pohybových aktivit se často používá jednotka MET. Jedno MET přibližně odpovídá energetickému výdeji člověka v klidu; čím vyšší číslo, tím náročnější aktivita je.
Kompendium fyzických aktivit například řadí běžný středně intenzivní domácí úklid přibližně kolem 3,3 MET, vytírání středním tempem kolem 3,5 MET a svižnější kombinaci různých domácích prací může hodnotit ještě výš. To už není sezení na gauči s hadříkem v ruce. Je to normální lehká až středně intenzivní pohybová aktivita.
Kolik energie přitom skutečně vydáš, závisí na tělesné hmotnosti, tempu, délce práce i tom, jak intenzivně se do ní opřeš. Kalorické tabulky proto ber spíš jako odhad než účetní uzávěrku.
Vysávání: přidej tempo a nevoď vysavač jako líného psa
Pokud vysáváš jednu místnost šest minut a mezi každými dvěma tahy kontroluješ telefon, sportovní výkon z toho příliš nevznikne. Když ale projdeš byt svižně, přesouváš lehčí židle, předkláníš se a pracuješ souvisle dvacet až třicet minut, tělo už rozdíl pozná.
U člověka vážícího přibližně 70 kilogramů může hodina podobně intenzivního úklidu vycházet orientačně kolem dvou stovek kalorií a výš. Není to číslo, které bych tesala do fitness náramku, protože individuální rozdíly jsou velké, ale rozhodně to není „žádný pohyb“.
A pokud k tomu pustíš hudbu a mezi místnostmi se pohybuješ rychleji, začne být vysavač překvapivě použitelný kardio partner.
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Vytírání: ramena, záda, nohy a překvapivě hodně pohybu
Vytírání středním tempem patří mezi domácí práce kolem 3,5 MET. Největší rozdíl udělá velikost plochy a to, zda skutečně chodíš a pracuješ celým tělem, nebo stojíš na místě a mop posíláš na průzkumné mise do vzdálenosti dvou metrů.
Zapoj nohy, střídej ruce a nedělej extrémní rotace pouze v bedrech. Nejenže bude práce rychlejší, ale tvoje záda nebudou večer podávat oficiální stížnost.
Třicet minut svižného vytírání rozhodně nepřepisuje hodinu běhu. To ale ani nemusí. Dnešní cíl je udělat doma pořádek a zároveň nezůstat celé sobotní dopoledne sedět.
Mytí oken: nenápadný trénink horní poloviny těla
Mytí oken se pohybuje přibližně kolem intenzity běžného domácího úklidu. Ruce jsou dlouho nahoře, ramena pracují, přecházíš mezi okny a několikrát za hodinu si položíš existenční otázku, proč má byt tolik skleněných ploch.
Jestli lezeš na štafle, sportovní ambice ovšem odlož. Stabilita a bezpečnost mají přednost před představou, že při mytí horního rámu zároveň trénuješ lýtka.
A nepřidávej si obtížnost tím, že budeš stát na otočné kancelářské židli. To už není fitness, ale přijímací řízení na chirurgii.
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Koupelna je domácí kruhový trénink
Vana nebo sprchový kout, umyvadlo, zrcadlo, dlažba, toaleta. Tady se střídá klekání, vstávání, předklánění, práce rukama a přesuny tak často, že člověk po půlhodině velmi dobře ví, že něco dělal.
Právě kombinace různých domácích činností může mít vyšší intenzitu než jedno pomalé utírání prachu. Pokud tedy chceš z úklidu udělat aktivnější blok, koupelna je skoro podezřele dobrá volba.
Jen pozor na chemii. Nikdy nemíchej čisticí prostředky bez ověření, že je to bezpečné, zejména přípravky s chlórem a kyselinami. Dnešní cíl je pohyb, nikoli domácí pokus z toxikologie.
Povlečení, postele a prádlo: podceňovaná disciplína
Sundat povlečení je snadné. Navléct peřinu do čistého povlaku je bojový sport, při kterém peřina pravidelně vede.
Přidej přenášení koše s prádlem, věšení, skládání a několik cest mezi místnostmi a dostaneš další kus běžného denního pohybu, který žádná aplikace nemusí zachytit dokonale, ale tělo ho samozřejmě absolvuje.
Nemusíš u každé ponožky počítat kalorie. Smyslem je uvědomit si, že fyzická aktivita není jen to, co se odehrává v legínách a má vlastní permanentku.
Jak si z úklidu udělat hodinové lazy fitko
Připrav všechno předem, aby ses každých pět minut nezastavovala hledáním hadříku. Pusť si hudbu nebo podcast a dej si třeba čtyři patnáctiminutové bloky: vysávání, vytírání, koupelna a rychlé dokončení kuchyně.
Mezi nimi nepotřebuješ dělat dřepy ani kliky. Úklid je právě sympatický tím, že pohyb vzniká jako vedlejší produkt něčeho, co stejně potřebuješ udělat.
A pokud po hodině stojíš v čistém bytě lehce zpocená a hodinky oznámily, že se dnes konečně něco dělo, klidně si aktivitu zapiš.
Jen bych ji nazvala „domácí práce“, nikoli „olympijské mytí toalety“.
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Zdroje: Compendium of Physical Activities – Home Activities [1], Compendium of Physical Activities – About the Compendium [2].