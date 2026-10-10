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Jak na sobotní úklid, aby sis ho mohla bez výčitek zapsat do kalorických tabulek jako dnešní cvičení

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Posilovna dnes nebude. Zato koupelna vypadá, jako by potřebovala osobního trenéra, podlaha čeká na vysavač a okna už dávno nepředstírají průhlednost. Dobrá zpráva: domácí práce jsou skutečný pohyb a některé z nich se intenzitou dostanou překvapivě vysoko. Takže hudbu nahlas, kýbl do ruky a dnešní trénink může začít.
Jak na sobotní úklid, aby sis ho mohla bez výčitek zapsat do kalorických tabulek jako dnešní cvičení

Jak na sobotní úklid, aby sis ho mohla bez výčitek zapsat do kalorických tabulek jako dnešní cvičení

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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