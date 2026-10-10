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Zubař navrhl zapalovat Japonsko netopýry. Američanům pak hořel vlastní hangár

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Netopýři se zápalnými náložemi měli útočit na japonská města. Při amerických pokusech v roce 1943 však zapálili vlastní letištní objekty u Carlsbadu. Projekt X-Ray nikdy nebyl bojově nasazen.
Malý netopýr držený v ruce proti tmavému pozadí

Malý netopýr držený v ruce proti tmavému pozadí

Zdroj: Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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