Vepřové v mrkvi s bramborem je poctivým jídlem, které stojí pár korun a zasytí celou rodinu

je jedno z těch jídel, která mají lidé spojená s domácí kuchyní, školní jídelnou nebo podnikovou kantýnou. Jenže doma může chutnat podstatně líp. Chce to Vepřové v mrkvi nepřeskočit cibuli, maso nejdřív dobře opéct a mrkev nenechat dojít až do sladké kaše. Na talíři pak skončí obyčejný, levný a poctivý oběd k vařeným bramborám. Bez předvádění.
Tenhle recept stojí na
základu. A popravdě, čím méně se do něj vymýšlí zbytečností, tím spíš vyjde. V domácích receptech se obvykle počítá zhruba s jednoduchém 500 až 600 g a podobným množstvím vepřového masa mrkve. Nejčastěji se používá plec nebo krkovice. Já bych se přiklonil k pleci, protože není tak mastná a při pomalém dušení změkne tak akorát. Jednu věc se ale vyplatí nepustit ze zřetele: mrkev přidejte až po prvním podušení masa. Když ji dáte do hrnce hned na začátku, ztratí tvar a zůstane z ní jen měkká oranžová hmota. Což je u tohohle jídla trochu škoda. Recept na poctivé vepřové v mrkvi s bramborem
Doba přípravy: přibližně 1 hodina Co potřebujeme Maso a základ 600 g vepřové plece 500 g mrkve 1 ks cibule 2 stroužky česneku 2 lžíce oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky pepře podle potřeby horké vody nebo vývaru Zahuštění a příloha 1 lžíce hladké mouky 2 lžíce vody 800 g brambor Postup přípravy poctivého vepřového v mrkvi s bramborem
1.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Na oleji ji nechte zezlátnout, klidně o něco víc, než jen dosklovata. Spálit se nesmí, to by bylo cítit hned, ale úplně světlý základ tomu jídlu moc nedá.
2.
Vepřovou plec nakrájejte na kostky, vložte ji do hrnce a zprudka opečte ze všech stran. Až potom přidejte sůl, pepř a utřený česnek. Foto: Cooky.cz, Nenápadné jídlo, velký návrat: Vepřové v mrkvi s bramborem připomene kuchyni, kde se vařilo levně, chytře a dobře
3. Přilijte
horkou vodu nebo vývar, jen tolik, aby bylo maso skoro ponořené. Hrnec přiklopte a nechte maso dusit asi 30 minut.
4. Mezitím očistěte
mrkev a nakrájejte ji na kolečka nebo kratší špalíčky. Přidejte ji k masu, případně dolijte trochu vody a pokračujte v dušení dalších 20 až 25 minut, až bude mrkev měkká, ale ještě bude držet pohromadě.
5.
Brambory uvařte zvlášť v osolené vodě. Obvykle jim stačí asi 20 minut, ale záleží na tom, jak velké kousky jste nakrájeli.
6.
Mouku rozmíchejte ve vodě, vlijte do hrnce a omáčku nechte ještě zhruba 10 minut provařit. Po zahuštění může lehce zmatnět, to je u mouky normální.
7. Nakonec ochutnejte, podle potřeby dosolte a podávejte s vařenými
bramborami.
TIP: Když je mrkev málo sladká, pomůže opravdu malá špetka cukru. Není potřeba ji dávat pokaždé, ale někdy chuť pěkně srovná Často kladené otázky o vepřovém v mrkvi
Plec, nebo krkovice?
Plec se hodí víc, pokud nechcete mít omáčku příliš tučnou. Krkovice pustí víc šťávy, jídlo ale pak může působit těžším dojmem.
Dá se místo vody použít vývar?
Ano, vývar je v tomhle receptu v pořádku. Chuť bude plnější, jen pozor na sůl, hlavně pokud už je vývar ochucený.
Proč přidávat mrkev až později?
Mrkev změkne rychleji než vepřové maso. Kdyby se dusila od začátku, bude rozvařená dřív, než maso stihne pořádně povolit.
Je mrkev v tomhle jídle jen kvůli chuti?
Ne úplně. Podle Healthline obsahuje vlákninu a beta-karoten, z něhož si tělo vytváří vitamin A. V hrnci tedy nedělá jen barvu a sladkost.
Bratislavské plecko s jemnou kyselou omáčkou a houskovým knedlíkem: Pěkně postaru bez moderních úprav
Jak připravit vepřové ledvinky s rýží bez typického zápachu: Tajemství je namočení v mléce
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline