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Gen využívaný v lidských neuronech si zachoval schopnost kopírovat se. Vědci ho našli i ve viru

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Část našeho genomu pochází z genetických sekvencí, které se kdysi dokázaly kopírovat na nová místa. Gen BC200 z takového elementu vznikl a získal buněčnou funkci. Nová studie však ukazuje, že jeho pohyblivá minulost neskončila: dvě kopie vědci rozpoznali také v genomu lidského viru.
Gen využívaný v lidských neuronech si zachoval schopnost kopírovat se. Vědci ho našli i ve viru

Gen využívaný v lidských neuronech si zachoval schopnost kopírovat se. Vědci ho našli i ve viru

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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