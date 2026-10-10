Gen využívaný v lidských neuronech si zachoval schopnost kopírovat se. Vědci ho našli i ve viru

Genom obsahuje stopy dávného pohybu
Lidská DNA není tvořena pouze geny s přehledně oddělenými úlohami. Velkou část představují sekvence pocházející z transpozabilních elementů, které se během evoluce dokázaly přesouvat nebo kopírovat na další místa genomu.
Většina těchto pozůstatků už aktivní není. Některé jejich části ale evoluce zapojila do užitečných funkcí, například do regulace jiných genů. Z někdejšího pohyblivého elementu tak může vzniknout běžná součást buněčné výbavy.
BC200 představuje zvláštní případ. Jeho předchůdce pocházel z mobilní sekvence a přibližně před 40 miliony let získal funkci u předků části dnešních primátů. Nová práce ukazuje, že tím schopnost dalšího kopírování zřejmě neskončila.
Jeho produktem je RNA, nikoli protein
Gen BC200 vytváří krátkou nekódující RNA, tedy molekulu, podle níž se přímo nevyrábí protein. Hojně se vyskytuje v neuronech a dostupné výsledky naznačují podíl na regulaci překladu dalších RNA do proteinů.
Jeho přesná fyziologická role však není úplně vyjasněná. Označení „mozkový gen“ proto nelze chápat jako gen, který sám vytváří inteligenci nebo paměť. Jde o konkrétní molekulární součást buněk, jejíž funkce i chování mají několik vrstev.
Vědce zaujalo, že takto využívaný gen zároveň vykazuje známky pokračující mobility. Buněčná funkce a schopnost vytvářet nové vložené kopie se u něj nevylučují.
Virový genom obsahoval dvě kopie
Studie publikovaná v Science v září 2026 popsala dvě vložení BC200 do genomu viru molluscum contagiosum. Tento virus způsobuje kožní infekci. Výsledek tedy neznamená, že virus musel přebírat gen přímo z neuronu; přenos se podle autorů mohl odehrát v infikované kožní buňce.
Analýza podporuje kopírování prostřednictvím mechanismu využívajícího výbavu elementů LINE-1. BC200 se tedy nemusí přesouvat vlastními prostředky a nejde o vědomý „útěk“. Molekulární aparát může převést RNA zpět do DNA a vložit novou kopii do jiného genetického prostředí.
Datování takových událostí vychází z porovnávání sekvencí a evolučních vztahů. Odhad přenosů během historie moderního člověka není přímým záznamem konkrétní infekce.
Pohyblivost ještě nevysvětluje nemoc
BC200 je zkoumán také v souvislosti s některými nádory a Alzheimerovou chorobou, protože se v těchto kontextech mění jeho exprese. To však nedokazuje, že příčinou onemocnění je právě vytváření nových kopií.
Další výzkum musí rozlišit normální funkci RNA, její nadměrnou či nesprávnou produkci a případné vložení sekvence na nové místo. Tyto jevy spolu mohou souviset, ale každý vyžaduje vlastní důkazy.
Nález zároveň rozšiřuje pohled na vztah hostitele a viru. Genetická informace se nemusí pohybovat jen z viru do člověka. Za určitých okolností může jít také opačným směrem a virový genom pak uchovává stopu události, která by v lidských buňkách už byla obtížně dohledatelná.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Science – Escape of the BC200 gene to a human poxvirus reveals its persistent transposition in primates, DOI 10.1126/science.aeh3441 [2], Cornell University – New type of human jumping gene found in a poxvirus [3] img ai generated