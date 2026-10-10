Získejte od úřadu práce až 50 tisíc, i když chodíte do práce: Vyplňte žádost a vyčkejte na schválení

Úřad práce letos rozdává i pracujícím lidem 50 000, ale málokterý o tom ví. Pro získání benefitů stačí vyplnit formulář a odeslat žádost.
Jak získat desítky tisíc korun od státu není nereálné
Každý občan České republiky může od Úřadu práce získat až 50 tisíc korun. Jak na to? Stačí, aby si zažádal o rekvalifikaci. To mohou udělat zaměstnaní občané, pokud splní podmínky Úřadu práce.
Řada Čechů přitom vůbec netuší, že na příspěvek může také dosáhnout. A právě v době, kdy se pracovní trh rychle mění a vyvíjí, některé profese mohou zanikat. Získat od státu podporu na rekvalifikační kurz zdarma je pro mnoho lidí v produktivním věku klíčové.
Čtěte také: Lidé do 30 let mají od státu dostávat ročně až 8 160 korun, ale pak se příspěvek razantně sníží
Získejte práci, která vás bude bavit
Snem každého produktivního člověka je chodit do práce, která ho naplňuje a baví. Pokud chcete i vy získat práci, která vám bude vytvářet úsměv na tváři, můžete se vrhnout na vzdělávání v oboru. Nyní je možné absolvovat rekvalifikační kurz, který pomáhá získávat požadované dovednosti ve vámi zvoleném oboru.
Získat a zvládnout rekvalifikační kurz nemusí být tak složité, a to ani po finanční stránce. Úřad práce aktuálně nabízí příspěvek ve výši 50 tisíc korun, který ve většině případů pokryje celou částku rekvalifikačního kurzu. Navíc mohou o příspěvek požádat i ti, kteří chodí do práce, ale chtějí si rozšířit možnosti. Většina Čechů přitom o této lukrativní nabídce vůbec netuší.
Čtěte také: Kolik stojí roční provoz lednice a mrazáku? Druhý mrazák v garáži může stát ročně tisíce navíc
Jak získat rekvalifikační kurz zdarma
Rekvalifikační kurzy jsou vytvořené k tomu, aby lidé mohli získat novou pracovní kvalifikaci nebo si svou stávající kvalifikaci rozšířit a jsou také vhodným řešením pro všechny, kteří nejsou spokojeni se svou aktuální prací, nebo se v ní chtějí nadále rozvíjet.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vám může zaplatit celou částku z kurzu, a to až do celkové výše již zmiňovaných 50 tisíc korun. A vůbec nezáleží na tom, zda rekvalifikační kurz děláte při hledání nového zaměstnání, nebo zda jste aktuálně zaměstnaní a chcete si rozšířit své stávající možnosti.
O příspěvek mohou žádat i ti, kteří nejsou nezaměstnaní, musí však být vedeni v evidenci Úřadu práce jako zájemci o zaměstnání. Pak už si stačí vybrat jeden z kurzů, který je nabízen. Především se jedná o IT a digitální dovednosti, které jsou důležité nejen pro zaměstnance.
Čtěte také: Kolik stojí provoz pračky, myčky a sušičky? Tyto spotřebiče mohou každý rok spolykat tisíce
Jak se přihlásit na rekvalifikační kurz
- Vyberte si z nabídky rekvalifikačních kurzů ten, který vás oslovil.
- Na oficiálním e-shopu Úřadu práce vyberte termín kurzu a přihlaste se.
- Zde vyplníte přihlášku, kterou je nutné podat minimálně 30 dnů před zahájením kurzu.
- Úřad práce vás bude o jejím posouzení informovat.
Aby bylo možné se na rekvalifikační kurz přihlásit, je nutné použít identitu občana nebo datovou schránku. Podmínkou účasti na rekvalifikaci je splnění určitého stupně vzdělání nebo doložení zdravotní způsobilosti. Doklady je nutné naskenovat a vložit jako přílohu do přihlášky.
Čtěte také: Nejspolehlivější ojetá SUV 2026: 4 prověřené modely do 250 tisíc, které vydrží roky
Pozor na podmínky dotovaných rekvalifikačních kurzů
V určitých případech je nutná i finanční spoluúčast, kterou si musí hradit sám zájemce. Kurz je zakončen splněním požadované docházky a závěrečnou zkouškou. Pokud účastník zkoušku nesplní, nebudou splněny podmínky pro poskytnutí příspěvku a může být povinen uhradit cenu kurzu. Úřad práce totiž proplácí cenu kurzu přímo vzdělávacímu zařízení, ale až po jeho úspěšném absolvování.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pokud také přemýšlíte o změně stávajícího zaměstnání nebo si ve svém oboru chcete rozšířit kvalifikaci, ověřte si možnosti rekvalifikace přes úřad práce. Příspěvek od státu může pokrýt i celý kurz, ale je důležité splnit stanovené podmínky a počkat na schválení žádosti. Ačkoliv se může některým jedincům zdát celý proces zdlouhavý, výsledek rozhodně stojí za to.
Může se vám také líbit:
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: mpsv.gov.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz