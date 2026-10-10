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Řidiči si myslí, že jde o maličkost. Za vyhození obyčejné věci z okna auta ale hrozí pokuta až 5 000 Kč

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Dennívýzva
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Papírový kapesník, nedopalek cigarety nebo prázdný obal vyhozený z okénka auta může řidiče stát tisíce korun. Česká pravidla silničního provozu totiž vyhazování předmětů z vozidla výslovně zakazují. Při řešení přestupku ve správním řízení může pokuta dosáhnout až 5 000 korun.
Řidiči si myslí, že jde o maličkost. Za vyhození obyčejné věci z okna auta ale hrozí pokuta až 5 000 Kč

Řidiči si myslí, že jde o maličkost. Za vyhození obyčejné věci z okna auta ale hrozí pokuta až 5 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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