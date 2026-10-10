Řidiči si myslí, že jde o maličkost. Za vyhození obyčejné věci z okna auta ale hrozí pokuta až 5 000 Kč

Zákon o silničním provozu řadí vyhazování předmětů z vozidla mezi činnosti, které řidič nesmí dělat. Nezáleží přitom na tom, zda z okénka skončí velký předmět, nebo zdánlivě bezvýznamná drobnost. Právní úprava nepracuje s konkrétním seznamem věcí, které je zakázáno vyhodit, ale obecně mluví o předmětech. Do této kategorie tak může spadat například obal od jídla, papír, plechovka nebo nedopalek cigarety. Řidič se proto nemůže spoléhat na to, že malý předmět nebude považován za porušení pravidel. Zákaz má současně praktický bezpečnostní význam, protože předmět odhozený z jedoucího vozidla může skončit na silnici nebo zasáhnout jiného účastníka provozu.
Podle aktuálního přehledu dopravních přestupků lze vyhazování věcí z auta za jízdy řešit na místě pokutou do 1 500 korun, přičemž u méně závažných případů připadá v úvahu také domluva. Pokud se věc dostane do správního řízení, sankce se pohybuje od 2 000 do 5 000 korun. Samotné vyhození předmětu z vozidla není v současném bodovém systému spojeno s připsáním trestných bodů ani se zákazem řízení. To však neznamená, že jde o jednání bez následků. Výsledné posouzení totiž vždy závisí také na okolnostech konkrétního případu. Pokud by odhozený předmět způsobil nehodu, škodu nebo někoho ohrozil, mohly by se následky řešit podle dalších ustanovení.
Pravidlo se netýká pouze člověka za volantem
Méně známou skutečností je, že podobnou povinnost stanoví zákon také cestujícím. Přepravovaná osoba nesmí vyhazovat předměty z vozidla, takže zákaz se nevztahuje pouze na člověka, který právě řídí. Typickým příkladem může být spolujezdec, který během jízdy otevře okénko a vyhodí ven obal nebo jinou věc. Ani v takovém případě tedy nejde pouze o otázku slušného chování nebo ochrany životního prostředí. Jde o pravidlo přímo upravené zákonem o silničním provozu. Při cestě autem proto nestačí hlídat pouze chování řidiče, stejné pravidlo by měli respektovat všichni členové posádky.
Smysl omezení je patrný zejména při vyšších rychlostech. I lehký předmět se po vyhození z jedoucího auta může pohybovat nepředvídatelně, dostat se do jízdní dráhy jiného vozidla nebo přimět dalšího řidiče k prudké reakci. Zvláštním problémem jsou také nedopalky cigaret, které mohou skončit na krajnici nebo v suché vegetaci. Pravidla silničního provozu proto neřeší jen předměty, které jsou na první pohled těžké nebo nebezpečné. Zákaz je formulován obecně právě proto, že řidič nemůže při jízdě spolehlivě předvídat, co se s odhozenou věcí následně stane. Nejjednodušším řešením je proto všechny odpadky ponechat ve vozidle a vyhodit je až po zastavení na vhodném místě.
Patří mezi méně závažné přestupky, sankce ale není zanedbatelná
Vyhazování věcí z auta je v přehledu sankcí zařazeno mezi méně závažné dopravní přestupky. Ve stejné skupině se nachází například jízda bez rozsvícených světel nebo některá porušení pravidel při zastavení a stání. Od reformy bodového systému platí pro tuto skupinu ve správním řízení základní rozpětí pokuty od 2 000 do 5 000 korun. Na místě může být sankce podstatně nižší a horní hranice činí 1 500 korun. Přestupek zároveň není bodovaný, takže řidiči kvůli samotnému odhození předmětu nehrozí připsání bodů do bodového konta. I obyčejný pohyb rukou směrem z okénka tak může skončit nepříjemností, která je finančně výrazně dražší než několik minut navíc potřebných k vyhození odpadu po zaparkování.
Zdroje: BESIP.cz, e-Sbírka.cz, Zákonyprolidi.cz