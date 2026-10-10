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Do důchodu vám chybí několik let. Existuje ještě třetí možnost mezi prací a předčasnou penzí

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Lidé, kterým zbývá několik let do řádného důchodu, nemusí vždy volit mezi pokračováním v zaměstnání a předčasnou penzí. Český důchodový systém umožňuje využít také předdůchod, při němž člověk čerpá vlastní úspory z penzijního spoření. Výhodou je možnost odejít z práce až o pět let dříve bez trvalého krácení státního důchodu za předčasný odchod. Podmínkou jsou ovšem dostatečné úspory a splnění zákonných pravidel.
Předdůchod umožňuje odejít z práce až o pět let dříve.

Předdůchod umožňuje odejít z práce až o pět let dříve.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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