Do důchodu vám chybí několik let. Existuje ještě třetí možnost mezi prací a předčasnou penzí

Odchod do penze bývá pro řadu zaměstnanců složitým rozhodnutím, zejména pokud jim do dosažení důchodového věku zbývá ještě několik let. Pokračování v zaměstnání nemusí být ze zdravotních nebo osobních důvodů vždy možné, zatímco předčasný starobní důchod znamená trvalé krácení vyplácené částky. Právě v takové situaci může pomoci předdůchod, který funguje na odlišném principu. Nejde o státní důchod, ale o pravidelné čerpání peněz, které si člověk nashromáždil v doplňkovém penzijním spoření. Prostředky mu vyplácí penzijní společnost, nikoliv Česká správa sociálního zabezpečení. Při splnění podmínek lze s jejich pomocí překlenout období až pěti let před dosažením řádného důchodového věku.
Zásadní rozdíl spočívá v tom, že předdůchod sám o sobě nezpůsobuje trvalé procentní krácení státního starobního důchodu. Člověk může přestat pracovat a požádat o řádný starobní důchod až po dosažení příslušného věku. Doba strávená v předdůchodu bez dalšího zaměstnání se ovšem nezapočítává do potřebné doby důchodového pojištění. Může proto ovlivnit výslednou výši státní penze, protože člověk nezískává další odpracované roky. Současně se však tato doba při výpočtu osobního vyměřovacího základu zpravidla hodnotí jako vyloučená, takže samotná absence výdělku nesnižuje průměr použitý pro výpočet důchodu. Předdůchod tedy neznamená automaticky stejnou státní penzi, jakou by člověk získal při pokračování v práci.
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Bez dostatečných úspor předdůchod získat nelze
Pro využití předdůchodu je nutné splnit několik podmínek. U smluv o doplňkovém penzijním spoření uzavřených do konce roku 2023 se zpravidla požaduje alespoň pět let spoření, u smluv sjednaných od ledna 2024 nejméně deset let. Standardní minimální doba výplaty předdůchodu činí dva roky. Zákon také stanovuje minimální měsíční částku, která musí odpovídat alespoň 30 procentům stanovené průměrné mzdy. V roce 2026 tato hranice dosahuje 14 451,30 koruny měsíčně. Zájemce proto potřebuje mít připraveny stovky tisíc korun, přičemž konkrétní částka závisí na délce plánovaného čerpání.
Při dvouletém předdůchodu představuje samotný zákonný součet minimálních splátek přibližně 347 tisíc korun. Pro tříleté období už jde zhruba o 520 tisíc korun a pro pětileté čerpání o více než 867 tisíc korun. Penzijní společnosti mohou při stanovení potřebného zůstatku počítat také s rezervou a dalšími okolnostmi, proto se konkrétní požadavek může lišit. Lidé s nižšími úsporami mají možnost před zahájením výplaty chybějící prostředky doplnit, pokud splňují ostatní podmínky. Samostatná pravidla navíc od roku 2026 platí pro některé zaměstnance v rizikových profesích, za které zaměstnavatel odvádí povinné příspěvky. Ti mohou při splnění zvláštních zákonných podmínek využít i kratší dobu výplaty.
Zdravotní pojištění platí stát a přivýdělek není omezen
Jednou z důležitých výhod předdůchodu je úhrada zdravotního pojištění státem. Příjemce předdůchodu tak nemusí zůstávat zaměstnaný pouze kvůli tomu, aby měl zajištěné zdravotní pojištění. Nárok na tuto úhradu trvá za zákonem stanovených podmínek i v případě, že během předdůchodu pracuje nebo podniká. Z případných pracovních příjmů se však nadále odvádí příslušné pojistné. Na rozdíl od předčasného starobního důchodu přitom předdůchod neomezuje výši výdělku. Člověk tak může například přejít na kratší pracovní úvazek a současně pobírat peníze ze svého spoření.
Tato možnost je důležitá také z hlediska budoucího státního důchodu. Pokud člověk během předdůchodu vykonává zaměstnání zakládající účast na důchodovém pojištění, může nadále získávat potřebnou dobu pojištění. Předdůchod proto nemusí automaticky znamenat úplné ukončení pracovní činnosti. Výhodný může být například pro zaměstnance, kteří už nezvládají dosavadní pracovní zátěž, ale chtějí několik dní v týdnu pracovat. Zároveň jim může pomoci zachovat pravidelný příjem bez nutnosti okamžitě žádat o státní penzi. Zahájení pobírání předdůchodu je však potřeba řádně doložit zdravotní pojišťovně a splnit příslušnou oznamovací povinnost.
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Před rozhodnutím je důležité propočítat budoucí příjmy
Předdůchod není vhodným řešením pro každého. Jeho hlavní nevýhodou je potřeba vysokých vlastních úspor, které se během několika let postupně vyčerpají. Člověk tak může přijít o finanční rezervu, kterou původně plánoval využívat až ve stáří. Rozhodující je rovněž počet již získaných let důchodového pojištění a předpokládaná výše budoucí státní penze. Před podáním žádosti je proto vhodné ověřit si dobu pojištění a orientační výši důchodu prostřednictvím služeb České správy sociálního zabezpečení. Samotnou žádost o výplatu předdůchodu následně vyřizuje penzijní společnost, u které má zájemce vedené doplňkové penzijní spoření.
autorský text, ČSSZ, MPSV