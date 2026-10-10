V neděli v 17:50 se vrátí dětství: Nova Cinema vytáhne nejromantičtější film všech dob

Máte chuť na film, který vás vtáhne do světa, kde neplatí žádná pravidla? Kde se dvě duše probouzejí k životu uprostřed divočiny, daleko od civilizace? Jde o romantické drama s rozpočtem přes 17 milionů dolarů v dnešních cenách, které vydělalo astronomických 230 milionů dolarů. Tento snímek dokonce musel řešit americký Kongres kvůli skandálním scénám. A přitom jde o příběh čisté nevinnosti.
Tahle podívaná není jen o lásce. Je o přežití, touze a síle lidské přirozenosti. Je o dvou mladých lidech, kteří museli čelit největší záhadě existence bez jediného rádce. Jejich intimní proměna na opuštěném tichomořském ostrově se stala legendou. Ale co se tam doopravdy stalo?
Modrá laguna: Když Brooke Shields šokovala svět
Katastrofální ztroskotání lodi vrhne dvě malé děti do náruče divokého ráje uprostřed Tichého oceánu. Když jejich jediný dospělý ochránce navždy odejde, zůstávají na tajuplném ostrově zcela samy. Roky plynou v absolutní izolaci. Ticho džungle a šum oceánu probouzejí neznámé síly v jejich tělech i myslích.
Bez pravidel lidské společnosti a obklopeni neúprosnými zákony přírody musí čelit dospívání v nejčistší formě. Sledujeme proměnu dětského přátelství v osudové pouto a probouzející se touhu, která je může zachránit, nebo navždy pohltit.
Tímto fenoménem z roku 1980 je kultovní Modrá laguna (The Blue Lagoon), kterou režíroval Randal Kleiser. V hlavních rolích se představili tehdy čtrnáctiletá Brooke Shieldsová a osmnáctiletý Christopher Atkins. Jejich přitažlivost na plátně se stala symbolem filmové romantiky. Jenže právě odvážnost snímku vyvolala obrovský poprask. Kvůli intimním scénám se dostal pod drobnohled úřadů a Brooke musela vypovídat před americkým Kongresem. Cílem bylo potvrdit, že nezletilá dívka nebyla na plátně skutečně odhalena.
Zákulisní triky: Jak maskovali nahotu a výškový rozdíl
Natáčení na ostrově Nanuya Levu na Fidži provázely extrémní podmínky a nečekané překážky. Tvůrci se museli vypořádat s výrazným výškovým rozdílem hlavních představitelů. Brooke měřila 178 centimetrů, Christopher pouze 168. Aby vedle ní nepůsobil příliš drobně, štáb do písku vykopal mělké příkopy. V těch se Brooke během procházek po pláži pohybovala.
Další výzvou bylo rafinované maskování nahoty. Kostyméři Brooke její dlouhé vlasy pevně přilepili k tělu, čímž zakryli její hrudník. Vzhledem k věku herečky ji v naprosté většině nahých scén zastupovala tehdy dvaatřicetiletá dablérka Kathy Troutt. Právě toto rozdělení rolí musela mladá Brooke osobně obhájit před Kongresem.
A pak přišel moment, který nemá v dějinách kinematografie obdoby. Během promítání si herpetolog Dr. John Gibbons všiml neznámého druhu ještěra na záběrech z ostrova. Vydal se na místo natáčení a v roce 1981 popsal zcela nový, dnes kriticky ohrožený druh – leguána chocholatého (Brachylophus vitiensis). Film tak mimoděk přispěl k vědeckému výzkumu.
Finanční triumf
Z komerčního hlediska šlo o naprostý fenomén. Rozpočet v roce 1980 činil 4,5 milionu USD, v dnešních cenách asi 17,5 milionu USD. Snímek však v Severní Americe vydělal přes 58,8 milionu USD, což dnes představuje astronomických 230 milionů USD. Zařadil se mezi nejvýnosnější projekty své doby.
Pokud si chcete tento nestárnoucí příběh plný emocí, panenské přírody a podmanivé hudby připomenout, máte jedinečnou příležitost. Nalaďte si Nova Cinema v neděli 11. října 2026 v 17:50. Nechte se unést kouzlem jednoho z nejdiskutovanějších filmů historie. A řekněte nám: Viděli jste Modrou lagunu už jako děti, nebo až v dospělosti? Jak na vás zapůsobila?
Zdroje článku: csfd.cz, people.com, mentalfloss.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá