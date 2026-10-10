Knapík se znovu zranil. Na tréninku si vážně poranil druhé koleno

Knapík se znovu zranil. Na tréninku si vážně poranil druhé kolenoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Knapík se znovu zranil. Na tréninku si vážně poranil druhé kolenoZdroj: Slovan Liberec
Článek byl publikován 10.10.2026 13:27
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