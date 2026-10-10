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Víte, jaký důchod bere senior v Rakousku po 40 letech práce? Rozdíl oproti Česku vás šokuje

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Hranice mezi Českem a Rakouskem se dá přejít pěšky, rozdíl v peněženkách […]
Víte, jaký důchod bere senior v Rakousku po 40 letech práce? Rozdíl oproti Česku vás šokuje

Víte, jaký důchod bere senior v Rakousku po 40 letech práce? Rozdíl oproti Česku vás šokuje

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

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