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Amanita vyvíjí pokračování úspěšné hry Machinarium, datum vydání zatím tají

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Herní studio Amanita Design oznámilo pokračování legendární hry Machinairium z toku 2009 (pro Windows, macOS a Linux), které se doposud prodalo přes 6 milionů kusů. Datum vydání titulu Machinarium 2, který studio aktuálně vyvíjí, zatím nebylo  uvedeno.
Amanita vyvíjí pokračování úspěšné hry Machinarium, datum vydání zatím tají

Amanita vyvíjí pokračování úspěšné hry Machinarium, datum vydání zatím tají

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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