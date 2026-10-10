Ženskému tělu často scházejí důležité vitaminy a minerály. Bez jejich dostatku nemůže organismus správně fungovat

Ženské tělo je ovládané hormonální linkou, která se v průběhu měsíce radikálně mění. Díky tomu je třeba zjistit, které vitamíny ženě pomohou ke spokojenému fyzickému i duševnímu zdraví.
Zdravé tělo i duše ženy je ovlivněná několika druhy hormonů. Ty plují na svých nerovných křivkách a někdy je velmi těžké přijít na jejich rytmus. Doplňte do svého těla tyto vitamíny a zdraví prospěšné složky. Určitě vám dodají přesně takové zdraví pro tělo i duši, jaké si zaslouží každá žena.
Pro dobrou funkci ženského těla jsou potřebné vitamíny i minerály
Pokud si myslíte, že vám bude stačit nějaký vitamínový komplex jako vhodný doplněk stravy, pak vás musíme zklamat. Samozřejmě jsou vhodné a důležité všechny vitamíny pro celkové zdraví i pevnou imunitu, pro ženské tělo jsou však důležité nejen vitamíny, ale také minerály.
Fotografie: Freepik
Mezi ty nejdůležitější vitamíny a minerály pro ženské tělo patří rozhodně:
vitamin A vitamín E selen zinek železo Vitamíny vhodné pro ženskou rovnováhu v těle
Vitamín A je nejlepším bojovníkem proti radikálům, které dokáží zapříčinit rychlejší proces stárnutí. Pokud se tedy žena chce vyvarovat procesu stárnutí kůže i celkové formě těla, pak by do svého jídelníčku měla zařadit co nejvíce vitamínu A. Tento druh vitamínu najdete například v játrech, másle, vaječných žloutcích, smetaně, chřestu nebo v paprikách.
Vitamín E dokáže pomoci celkové imunitě těla a podle studií dokáže pomoci i od rakovinotvorných buněk či s kardiovaskulárními chorobami. Podobně jako vitamín A dokáže i vitamín E bojovat proti přirozenému procesu stárnutí. Vitamín E najdete v salátu, špenátu nebo petrželi.
Fotografie: Freepik
Nedostatek vitamínu B1 může zapříčinit celkovou podrážděnost nebo nespavost. Tento druh vitamínu má dobrý vliv na paměť nebo nervový systém a dokáže pomoci s výrobou nové energie pro celé tělo. Vitamín B1 najdete v pistáciích nebo například ve vepřových uzeninách nebo v chlebu.
Kyselina listová, neboli vitamin B9 je velice důležitý pro ženu v reprodukční fázi života. Snad každá žena v dnešní době ví, že před samotným početím potomka je dobré zvýšit hladinu kyseliny listové. Tento vitamín totiž pomáhá k celkovému dobrému vývoji plodu hned v prvních týdnech těhotenství. Pokud nechcete kyselinu listovou užívat v tabletách, v přirozené formě ji najdete ve špenátu nebo jiné listové zelenině.
Důležité minerály pro správný chod ženského těla
Zinek spolu se selenem ovlivňuje přirozený imunitní systém ženského těla. Tyto dva druhy minerálů se dokáží skvěle poradit s hladinou hormonu štítné žlázy. Pro ženské tělo je také velmi důležité železo, díky kterému v těle vytvoříte nové červené krvinky i bílkovinu důležitou pro svalstvo. Nedostatek železa poznáte například díky velké a nevysvětlitelné únavě či apatii nebo díky velkým a tmavým kruhům pod očima.
Zdroj:
Healthline
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Důležité vitamíny a minerály, které jsou nutné pro správnou funkci ženského těla a většina žen jich má nedostatek zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.