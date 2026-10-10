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Kandidátce do vedení obce někdo v noci prořezal pneumatiky. Případ vyšetřuje policie

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Auto s prořezanými pneumatikami našla v sobotu ráno při odjezdu do práce zdravotní sestra Kateřina Levá Foldová. Je přesvědčena o tom, že tento čin souvisí s volbami. Kandiduje z 2. místa za sdružení nezávislých kandidátů Pro Kunějovice. Sdružení by chtělo převzít vedení v obci na Plzeňsku.
Kandidátce do vedení obce někdo v noci prořezal pneumatiky. Případ vyšetřuje policie

Kandidátce do vedení obce někdo v noci prořezal pneumatiky. Případ vyšetřuje policie

Zdroj: Se svolením Kateřina Levá Foldová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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