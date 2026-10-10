Kandidátce do vedení obce někdo v noci prořezal pneumatiky. Případ vyšetřuje policie

Kandidátce do vedení obce někdo v noci prořezal pneumatiky. Případ vyšetřuje policiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kandidátce do vedení obce někdo v noci prořezal pneumatiky. Případ vyšetřuje policieZdroj: Se svolením Kateřina Levá Foldová
Článek byl publikován 10.10.2026 12:51
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