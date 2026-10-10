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Chyby v pohádce Tři oříšky pro Popelku: Mizející kůň, jiná liška, putující prádlo a další nesmysly

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Tři oříšky pro Popelku patří k nejoblíbenějším českým pohádkám, ani jim se ale nevyhnuly chyby. Pozorným divákům neunikly měnící se detaily v záběrech, včetně barvy Popelčiných punčoch.
2546-libuse-safrankova

2546-libuse-safrankova

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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