Zorka Hejdová v milostném dramatu! Kvůli nařčení hrozí žalobou

Zorka Hejdová. Zorka Hejdová. Moderátorka Zorka Hejdová. Zorka Hejdová má cit pro módu. Zorka Hejdová je moderátorka Love Islandu. Zorka Hejdová má nabitý pracovní program. Zorka Hejdová má perfektní postavu. Zorka Hejdová se o sebe stará. Zorka Hejdová udává módní trendy. Moderátorka Zorka Hejdová. Zorka Hejdová má skvělou postavu. Zorka Hejdová je známá česká moderátorka. Zorka Hejdová má cit pro módu. Zorka Hejdová je moderátorka Love Islandu.
Moderátorka Zorka Hejdová (36) se ocitla uprostřed pořádně nepříjemné kauzy. Slovenská influencerka Lenka Tejbusová ji na sociálních sítích spojila s účastníkem reality show Love Island Danielem Minichem (28) a naznačila, že mezi nimi mělo dojít k intimnímu sblížení. Vdaná moderátorka si však podobné nařčení nenechala líbit a veřejně připustila možnost žaloby. Nevinný vtípek, nebo překročení hranice?
Všechno odstartoval příspěvek slovenské influencerky Lenky Tejbusové, která na Instagramu vystupuje pod přezdívkou Lenockat. Ta zveřejnila obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence, na nichž si utahovala z milostného života Daniela Minicha, známého z reality show Love Island. Vedle žen, se kterými byl v minulosti spojován, se na jednom ze snímků objevila také moderátorka Zorka Hejdová. Drsné obvinění na sociálních sítích
Když se jeden ze sledujících zeptal, proč je mezi ženami právě Hejdová, influencerka odpověděla: „Aj ju dal Dano.“ Tím naznačila, že měl mít slovenský účastník reality show poměr také s moderátorkou. Pro své tvrzení však nepředložila žádné důkazy. Její poznámka přesto okamžitě vyvolala diskusi a někteří sledující upozornili, že podobné narážky mohou zasáhnout do soukromého života vdané ženy. Hejdová vzkázala influencerce jasná slova
Samotná Zorka Hejdová, která je dlouhá léta vdaná za moderátora Míru Hejdu a společně vychovávají syna Nikolase, se rozhodla reagovat přímo pod kontroverzním příspěvkem. „Jdu přemýšlet, jestli vás zažaluju nebo se tomu budu jen dlouho smát,“ napsala influencerce. Z její reakce je patrné, že si podobné veřejné spojování se soutěžícím nenechala bez odpovědi. Zda skutečně podnikne právní kroky, zatím není známo. Dano má za sebou bouřlivou milostnou minulost
Daniel Minich přitom není ve světě Love Islandu žádným nováčkem. Diváci si ho pamatují především díky vztahu s influencerkou Dominique Alagiou, se kterou se v roce 2024 dostal až do finále. Jejich láska však po skončení soutěže dlouho nevydržela. V minulosti se kolem slovenského fešáka objevovaly také spekulace o dalších ženách, mimo jiné o Cynthii Tóthové. Minich se nyní do reality show vrátil již potřetí a znovu budí pozornost. Bude mít kauza soudní dohru?
Zatímco se Daniel Minich snaží najít lásku před televizními kamerami, jeho jméno se nečekaně objevilo v kauze, která zasáhla i samotnou moderátorku pořadu. Hejdová se proti nepodložené narážce veřejně ohradila a nyní zůstává otázkou, zda celá záležitost skončí pouze ostrou výměnou na Instagramu, nebo se skutečně přesune k právníkům. Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com