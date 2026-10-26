Zloději ukradli kabely zabezpečení na přejezdech u Liberce

Zloději ukradli kabely zabezpečení na přejezdech u LibercePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
prejezd zeleznice-signalizace
Článek byl publikován 26.10.2026 07:00
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