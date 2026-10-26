Recept ze staré Indie slibuje čistší játra. Olivový olej v něm má látku, která tlumí záněty podobně jako ibuprofen

Směs u nás zdomácněla natolik, že se doporučuje třeba na pevnější nehty nebo lepší trávení. Spolu s ní se šíří tvrzení, že tradiční léčba nemá vedlejší účinky, a dá se proto užívat dlouhodobě. Žádný doklad se k tomu nepřikládá: chybí studie i údaj o tom, kdo a jak dlouho směs užíval. Lidové verze receptu mluví o jediné lžičce, ale poměr citronové šťávy k oleji a doporučená frekvence v popisech chybí.
Co má citronová šťáva dělat v těle s toxiny
Citronové šťávě se připisují detoxikační vlastnosti. Má pomáhat vyplavovat toxiny a podporovat činnost jater, která jsou hlavním detoxikačním orgánem těla. Olivový olej k tomu přidává zdravé tuky, které mají podporovat metabolismus a pomáhat tělu zpracovat a odstranit škodliviny.
Ze všech přínosů je tohle tvrzení podložené nejhůř. U imunity nebo cholesterolu recept aspoň jmenuje konkrétní látku a popisuje, co dělá. U jater zůstává u obecného „vyplavování toxinů“ a neříká, o jaké látky jde ani kolik jich má směs z těla dostat.
Vitamin C z citronu má zastání u nutriční specialistky
Citronová šťáva je bohatá na vitamin C a nutriční specialistka Helen West potvrzuje, že je pro správnou funkci imunity klíčový. Citované potvrzení se vztahuje k vitaminu C. Teprve z něj se vyvozuje, že pravidelné pití směsi zvyšuje odolnost proti nachlazení a infekcím.
Olivový olej přispívá antioxidanty, které mají imunitu rovněž podporovat a chránit tělo před poškozením volnými radikály.
Tentýž recept doporučují na cholesterol i jako pleťovou masku
Olivový olej je bohatý na mononenasycené mastné kyseliny. Ty mají snižovat hladinu špatného LDL cholesterolu a zvyšovat hladinu dobrého HDL cholesterolu. Citronová šťáva přidává flavonoidy, kterým se připisuje lepší krevní oběh a nižší krevní tlak. U srdce a cév je recept nejkonkrétnější, protože u obou surovin uvádí jmenovanou látku i její účinek.
Pleti má pomoci stejná dvojice. Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu, a tím má zlepšovat pružnost pokožky a zmírňovat vrásky. Olivový olej pokožku hydratuje a chrání ji před vysoušením. Pro tento účel se směs nanáší na obličej jako pleťová maska.
Oleocanthal: látka, kterou srovnávají s ibuprofenem
Olivový olej obsahuje oleocanthal, látku s protizánětlivými vlastnostmi podobnými ibuprofenu. Podle odborníků z webu Healthline může pravidelná konzumace směsi pomoci snižovat záněty v těle.
Formulace „může pomoci“ je nejopatrnější v celém doporučení a od slibu čistých jater, s nímž se recept šíří, má daleko. Snižování zánětů se uvádí jako důležité pro prevenci chronických onemocnění. Mezi ně podle doporučení patří artritida, nemoci srdce a Alzheimerova choroba.