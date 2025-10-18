Pokud v krbu topíte tímto dřevem, zbytečně vyhazujete peníze z okna

Pokud v krbu topíte tímto dřevem, zbytečně vyhazujete peníze z oknaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl poprvé publikován 18.10.2025 03:04
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:56
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč mokré dřevo topí hůř. Nejdřív musíte ohřát vodu uvnitř
Když vložíme do kamen mokré dřevo, část energie z hoření se nespotřebuje na vytápění místnosti, ale na zahřívání a následné odpařování vody obsažené ve dřevě.
Čím více vody poleno obsahuje, tím větší část energie je potřeba k tomu, aby se voda ohřála a změnila v páru. Současně zůstává spalovací prostor chladnější, což může zhoršovat samotné hoření a zvyšovat množství kouře a usazenin.
Proto je rozdíl mezi čerstvě pokáceným a dobře vysušeným dřevem významný nejen při zapalování. Americká agentura EPA doporučuje pro účinné spalování dřevo s vlhkostí nižší než 20 procent.
Vlhkost lze poměrně levně zkontrolovat jednoduchým měřičem. Měřit je nejlepší na čerstvě rozštípnuté ploše uvnitř polena, nikoli jen na jeho suchém povrchu.
Zdroje:
- U.S. Environmental Protection Agency – Best Wood-Burning Practices https://www.epa.gov/burnwise/best-wood-burning-practices
- U.S. Environmental Protection Agency – Test Your Wood with a Moisture Meter https://www.epa.gov/burnwise/test-your-wood-moisture-meter
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