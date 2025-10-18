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Pokud v krbu topíte tímto dřevem, zbytečně vyhazujete peníze z okna

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Topení v krbu má být efektivní, a ještě k tomu příjemné, takže je zapotřebí, abyste si opatřili správné dřevo. Ne každé je totiž vhodné.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 18.10.2025 03:04

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:56

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč mokré dřevo topí hůř. Nejdřív musíte ohřát vodu uvnitř

Když vložíme do kamen mokré dřevo, část energie z hoření se nespotřebuje na vytápění místnosti, ale na zahřívání a následné odpařování vody obsažené ve dřevě.

Čím více vody poleno obsahuje, tím větší část energie je potřeba k tomu, aby se voda ohřála a změnila v páru. Současně zůstává spalovací prostor chladnější, což může zhoršovat samotné hoření a zvyšovat množství kouře a usazenin.

Proto je rozdíl mezi čerstvě pokáceným a dobře vysušeným dřevem významný nejen při zapalování. Americká agentura EPA doporučuje pro účinné spalování dřevo s vlhkostí nižší než 20 procent.

Vlhkost lze poměrně levně zkontrolovat jednoduchým měřičem. Měřit je nejlepší na čerstvě rozštípnuté ploše uvnitř polena, nikoli jen na jeho suchém povrchu.


Zdroje:

  1. U.S. Environmental Protection Agency – Best Wood-Burning Practices https://www.epa.gov/burnwise/best-wood-burning-practices
  2. U.S. Environmental Protection Agency – Test Your Wood with a Moisture Meter https://www.epa.gov/burnwise/test-your-wood-moisture-meter


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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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