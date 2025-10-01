Lodičky, které jsou trendem podzimu: Hodí se ke kalhotám i sukni, a nebudete v nich umírat bolestí

Lodičky, které jsou trendem podzimu: Hodí se ke kalhotám i sukni, a nebudete v nich umírat bolestíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
LodičkyZdroj: Gemini AI
Článek byl poprvé publikován 01.10.2025 05:30
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:53
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč vysoký podpatek přesouvá zatížení dopředu na chodidlo
Čím vyšší je podpatek, tím výrazněji se mění způsob, jakým chodidlo nese váhu těla. Pata se zvedne, noha se nakloní dopředu a větší část zatížení začne přebírat přední část chodidla.
Měření tlaku při chůzi potvrzují, že s rostoucí výškou podpatku roste zatížení v oblasti nártních kostí a prstů, zatímco podíl přenášený patou se snižuje. Vyšší podpatky také mění stabilitu a způsob chůze.
To pomáhá vysvětlit, proč mohou být nízké podpatky pro řadu lidí příjemnější. Nejde pouze o subjektivní pocit: úhel chodidla je menší a váha těla se nerozděluje tak výrazně směrem k přední části nohy.
Samotná výška ale není všechno. Komfort ovlivňuje také šířka boty, tvar špičky, velikost a stabilita podpatku nebo tlumení podrážky. I elegantní lodička proto může být relativně pohodlná, pokud chodidlo nikde nemačká a neposouvá těžiště příliš dopředu.
Zdroje:
- PubMed – Plantar foot pressures during treadmill walking with high-heel and low-heel shoes https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8946179/
- PubMed – The effects of increasing heel height on forefoot peak pressure https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10063777/
- National Library of Medicine – Effects of high-heeled shoes on lower extremity biomechanics and balance https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10120101/
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