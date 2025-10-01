Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lodičky, které jsou trendem podzimu: Hodí se ke kalhotám i sukni, a nebudete v nich umírat bolestí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lakovaná kůže, nebo semiš? Černá, nebo červená? Nízký podpatek, nebo vysoký? V nabídce obchodů najdeme nejrůznější styly lodiček. Ale které vévodí letošnímu podzimu?
Lodičky

Lodičky

Zdroj: Gemini AI
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 01.10.2025 05:30

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:53

Reklama

Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč vysoký podpatek přesouvá zatížení dopředu na chodidlo

Čím vyšší je podpatek, tím výrazněji se mění způsob, jakým chodidlo nese váhu těla. Pata se zvedne, noha se nakloní dopředu a větší část zatížení začne přebírat přední část chodidla.

Měření tlaku při chůzi potvrzují, že s rostoucí výškou podpatku roste zatížení v oblasti nártních kostí a prstů, zatímco podíl přenášený patou se snižuje. Vyšší podpatky také mění stabilitu a způsob chůze.

To pomáhá vysvětlit, proč mohou být nízké podpatky pro řadu lidí příjemnější. Nejde pouze o subjektivní pocit: úhel chodidla je menší a váha těla se nerozděluje tak výrazně směrem k přední části nohy.

Samotná výška ale není všechno. Komfort ovlivňuje také šířka boty, tvar špičky, velikost a stabilita podpatku nebo tlumení podrážky. I elegantní lodička proto může být relativně pohodlná, pokud chodidlo nikde nemačká a neposouvá těžiště příliš dopředu.


Zdroje:

  1. PubMed – Plantar foot pressures during treadmill walking with high-heel and low-heel shoes https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8946179/
  2. PubMed – The effects of increasing heel height on forefoot peak pressure https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10063777/
  3. National Library of Medicine – Effects of high-heeled shoes on lower extremity biomechanics and balance https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10120101/


Další články z Žena-in.cz
Jako z Harryho Pottera: Vydejte se na podzimní výlet k viaduktu a ke Sloním skalám
Jako z Harryho Pottera: Vydejte se na podzimní výlet k viaduktu a ke Sloním skalám
Podzimní změna času má jeden háček. Místo hodiny spánku navíc získáme v průměru jen 33 minut
Podzimní změna času má jeden háček. Místo hodiny spánku navíc získáme v průměru jen 33 minut

V neděli 25. října si posuneme hodiny o jednu hodinu zpět. Dobrá zpráva pro všechny, kteří si rádi přispí?...

Dobrá karma nepřeje každému, kdo si myslí, že je hodný. Těchto 5 vlastností mají lidé, kterým se štěstí vrací. Dokáží třeba přát úspěch či drží slovo
Dobrá karma nepřeje každému, kdo si myslí, že je hodný. Těchto 5 vlastností mají lidé, kterým se štěstí vrací. Dokáží třeba přát úspěch či drží slovo

Některým lidem jako by život otevíral dveře přesně ve chvíli, kdy je potřebují. Podle karmického pohledu...

Cukr v krvi může stoupnout, i když nejíte sladké. Odbornice upozorňuje na překvapivé příčiny, které způsobuje špatně prospaná noc nebo kafe
Cukr v krvi může stoupnout, i když nejíte sladké. Odbornice upozorňuje na překvapivé příčiny, které způsobuje špatně prospaná noc nebo kafe

Potřebujete mít nízkou hladinu cukru v krvi? Vyhýbáte se sladkostem, a přesto máte hladinu cukru v krvi...

Tchyně se celou dobu tvářila jako nejlepší kamarádka, přitom prakticky od svatby kryla nevěru mého muže, stěžuje si Lada
Tchyně se celou dobu tvářila jako nejlepší kamarádka, přitom prakticky od svatby kryla nevěru mého muže, stěžuje si Lada

Lada a Mirek se sice brali už po několikaměsíční známosti, ale i tak byla Lada přesvědčená o tom, že je to...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žena-in.cz

Články ze Žena-in.cz přinášejí osobitý, často velmi otevřený pohled na ženský svět v celé jeho šíři – od vztahů, rodiny a domácnosti až po aktuální společenská témata nebo osobní zkušenosti. Jejich silnou stránkou je autenticita, blízkost a schopnost otevřít i citlivá témata s lidskostí, empatií...

Všechny články tohoto autora →
Žena-in.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.