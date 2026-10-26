Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Výluky komplikují provoz Bavorského expresu, potrvají do poloviny listopadu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dopravu na trati z Prahy přes Plzeň a Domažlice směrem na Mnichov komplikují výluky na německé straně hranice. Omezení se týká spojů Bavorského expresu i osobních vlaků do Schwandorfu. Cestující proto musí využít náhradní autobusy, omezení potrvá až do 19. listopadu.
Výluky komplikují provoz Bavorského expresu, potrvají do poloviny listopadu

Výluky komplikují provoz Bavorského expresu, potrvají do poloviny listopadu

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:02

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Skončila nepříjemná uzavírka. Silničáři dokončili opravu komunikace III/02015
Skončila nepříjemná uzavírka. Silničáři dokončili opravu komunikace III/02015
Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok
Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok

O výstavbě tramvajové trati na plzeňské Vinice se mluví desítky let. Projekt za více než miliardu by mohl...

Míša si s bývalým majitelem prošel peklem, teď už může do nového milujícího domova
Míša si s bývalým majitelem prošel peklem, teď už může do nového milujícího domova

Neléčené zlomeniny, poškozená páteř i střeva. Zhruba šestiletý kříženec Míša si kvůli bývalému majiteli...

Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí
Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí

Obývák, pohled do krejčovské dílny i do kuchyně. V rámci projektu TrafoArt se nudné trafostanice proměňují...

Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků
Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků

Hospic sv. Lazara je jediným kamenným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. V průměru se tam za rok...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.