Montreal vyhrál pod širým nebem i bez Suzukiho. Slafkovský pomohl rozhodnout, rekord ale patřil mladému brankáři

Místo obvyklé haly se hrálo pod otevřeným nebem, na stadionu ve Winnipegu a před více než 32 tisíci diváků. Montreal do Heritage Classic vstupoval bez zraněného Nicka Suzukiho a s první útočnou formací, která si musí během následujících týdnů zvyknout na jiné fungování. Přesto Canadiens vyhráli 2:1 a jejich největší hrdina stál mezi tyčemi.
Jacob Fowler zneškodnil 33 ze 34 střel a v jedenadvaceti letech se stal nejmladším brankářem, který kdy nastoupil a zároveň zvítězil ve venkovním utkání NHL. Pro hráče, který aktuální sezonu začínal na farmě v Lavalu, to byl velký večer před výjimečnou kulisou.
Slafkovský se podílel na vítězném gólu
Po bezbrankové první třetině otevřel skóre Lane Hutson, který využil přesnou přihrávku Noaha Dobsona. O necelé čtyři minuty později přidal druhý gól Kaiden Guhle. Obránce Montrealu vystřelil z modré čáry přes provoz před brankou a právě tento zásah se nakonec ukázal jako vítězný.
Na gólu se asistencemi podíleli Cole Caufield a Juraj Slafkovský. Pro slovenského útočníka šlo o důležitý moment, protože po pátečním vítězství nad Chicagem, při kterém nově sestavený první útok nebodoval, se už jeho spolupráce promítla do výsledku.
Není ovšem správné vyvozovat z jedné asistence závěr, že Oliver Kapanen bez problémů převzal Suzukiho roli. Montreal nadále hledá optimální souhru prvního útoku a jeho vítězství proti Jets nestálo na ofenzivní dominanci této trojice. Podstatnou práci znovu odvedli obránci a zejména Fowler.
Brankář vyhrál duel, který se v závěru mohl otočit
Winnipeg měl střeleckou převahu a ve třetí třetině začal domácí stadion věřit v návrat do zápasu. Isak Rosén v čase 55:24 snížil na 1:2 a Jets ještě dostali příležitost při přesilovce šest na čtyři, když vyloučení Joshe Andersona doplnili odvoláním brankáře.
Montreal však závěr přežil. Guhle navíc v jedné z nebezpečných situací pomohl přímo před brankovou čárou a Fowler po celý večer působil klidně i ve chvílích, kdy na něj soupeř tlačil. Jeho páté vítězství v řadě tak nebylo výsledkem toho, že by Winnipeg téměř nestřílel. Canadiens potřebovali mnoho dobrých zákroků, aby si odvezli dva body.
Dvě výhry ještě nejsou odpovědí na otázku Suzukiho
Montreal bez kapitána porazil Chicago 4:1 a nyní Winnipeg 2:1. To je povzbudivá bilance, kterou by před první absencí hráče se sérií 546 utkání v řadě bral každý trenér. Zároveň ale oba zápasy ukázaly různé cesty k vítězství. V Chicagu se prosadil především Jake Evans, pod širým nebem rozhodly branky obránců a výjimečné chytání Fowlera.
Pokud Canadiens dokážou do návratu Suzukiho dál získávat body, bude to důkaz fungující týmové šířky. O nové hierarchii v útoku se ovšem dá mluvit až po větším počtu zápasů. Slafkovský a Caufield mají v Kapanenovi jiné typy podpory a musí se s nimi naučit pracovat.
Zatím má Montreal především jeden velký důvod ke spokojenosti: v období, kdy mu v poli chybí kapitán, získal nečekaně silnou oporu ve své jednadvacetileté brankářské naději.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Fowler saves 33, Canadiens hold off Jets in Heritage Classic [2], Montreal Canadiens – MTL@WPG Game recap [3], NHL.com – Fowler becomes youngest goalie to win outdoor game [4], NHL – Official game summary [5].