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Nemáte náhodou ve skříni staré haléře? Některé se dají prodat za stovky tisíc korun

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Dennívýzva
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Některé staré mince mají dnes hodnotu několika milionů korun. Podívejte se doma, možná tam máte skrytý poklad.
Nemáte náhodou ve skříni staré haléře? Některé se dají prodat za 1 500 000 Kč

Nemáte náhodou ve skříni staré haléře? Některé se dají prodat za 1 500 000 Kč

Zdroj: Zdroj fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 05.10.2025 05:27

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:36

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Haléře zmizely z peněženek, ale z českých cen nikoli

Česká republika už více než dvě desetiletí postupně nepoužívá haléřové mince. Deseti- a dvacetihaléře přestaly platit v roce 2003 a poslední padesátihaléř byl stažen z oběhu na konci srpna 2008.

Haléř ale jako účetní jednotka nezanikl. Ceny proto mohou stále končit například na 90 nebo 99 haléřů a při bezhotovostní platbě se přesná částka normálně odečte z účtu.

Jinak je tomu při placení hotovostí. Zaokrouhluje se až konečný účet, nikoli jednotlivé položky nákupu, a výsledná suma se upraví na celé koruny podle pravidel stanovených zákonem.

Proto může zboží stát 19,90 Kč i v době, kdy žádnou desetihaléřovou minci do pokladny vložit nemůžeme. Haléře zůstaly součástí cen a účetnictví, pouze už nemají vlastní fyzickou minci.


Zdroje:

  1. Česká národní banka – Ukončení platnosti mincí 50 haléřů https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/mince/informace/ukonceni-platnosti-minci-50-haleru/
  2. Česká národní banka – Jak zaokrouhlovat po ukončení platnosti padesátihaléřů https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-zaokrouhlovat-po-ukonceni-platnosti-minci-50-haleru/
  3. Česká národní banka – Ukončení platnosti mincí 10 a 20 haléřů https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/mince/informace/ukonceni-platnosti-minci-10-a-20-haleru/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Události247.cz

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