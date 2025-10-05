Nemáte náhodou ve skříni staré haléře? Některé se dají prodat za stovky tisíc korun

Nemáte náhodou ve skříni staré haléře? Některé se dají prodat za stovky tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nemáte náhodou ve skříni staré haléře? Některé se dají prodat za 1 500 000 KčZdroj: Zdroj fotografie: Depositphotos
Článek byl poprvé publikován 05.10.2025 05:27
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:36
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Haléře zmizely z peněženek, ale z českých cen nikoli
Česká republika už více než dvě desetiletí postupně nepoužívá haléřové mince. Deseti- a dvacetihaléře přestaly platit v roce 2003 a poslední padesátihaléř byl stažen z oběhu na konci srpna 2008.
Haléř ale jako účetní jednotka nezanikl. Ceny proto mohou stále končit například na 90 nebo 99 haléřů a při bezhotovostní platbě se přesná částka normálně odečte z účtu.
Jinak je tomu při placení hotovostí. Zaokrouhluje se až konečný účet, nikoli jednotlivé položky nákupu, a výsledná suma se upraví na celé koruny podle pravidel stanovených zákonem.
Proto může zboží stát 19,90 Kč i v době, kdy žádnou desetihaléřovou minci do pokladny vložit nemůžeme. Haléře zůstaly součástí cen a účetnictví, pouze už nemají vlastní fyzickou minci.
Zdroje:
- Česká národní banka – Ukončení platnosti mincí 50 haléřů https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/mince/informace/ukonceni-platnosti-minci-50-haleru/
- Česká národní banka – Jak zaokrouhlovat po ukončení platnosti padesátihaléřů https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-zaokrouhlovat-po-ukonceni-platnosti-minci-50-haleru/
- Česká národní banka – Ukončení platnosti mincí 10 a 20 haléřů https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/mince/informace/ukonceni-platnosti-minci-10-a-20-haleru/
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