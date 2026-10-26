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Připáleniny v troubě zmizí bez drhnutí: stačí rozpůlené igelitové sáčky a dvě hodiny čekání, pak jen setřít hadříkem

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Na mastné fleky a zčernalé zbytky jídla v troubě není potřeba drahá chemie ani celé odpoledne s houbičkou v ruce. Trik, který popsal server Mediasole, stojí na obyčejných igelitových sáčcích a na trpělivosti.
Připáleniny v troubě zmizí bez drhnutí: stačí rozpůlené igelitové sáčky a dvě hodiny čekání, pak jen setřít hadříkem

Připáleniny v troubě zmizí bez drhnutí: stačí rozpůlené igelitové sáčky a dvě hodiny čekání, pak jen setřít hadříkem

Zdroj: Foto: SimonTrew - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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