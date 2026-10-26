Češi jedou autem na výlet a policie jim při kontrole může sundat značky. Přitom žádný přestupek nespáchali

Toto oprávnění platí od ledna 2022. Nevztahuje se na libovolnou nezaplacenou částku vůči státu, bance nebo soukromé firmě. Zákon vymezuje dopravní přestupky a také způsob evidence jejich pokut. U policie je podstatné, zda pokutu uložil celní úřad nebo zda byla předána ke správě placení obecnému správci daně.
Dluh nemusí patřit člověku za volantem
Do prověřování může vstoupit provozovatel vozidla, i když v autě vůbec nesedí. To je důležité zejména u zapůjčených nebo firemních aut. Řidič s uhrazenými vlastními pokutami tak nemá jistotu, že se kontrola starších nedoplatků jeho cesty nedotkne. Rozhodující není pouze to, zda má u sebe správné doklady.
Nedoplatkem pro tento postup není částka, u níž bylo povoleno posečkání nebo rozložení úhrady na splátky. Nestačí ale, že člověk o splátky teprve požádal nebo si jejich úhradu sám naplánoval. Rozhodující je skutečně povolený režim. O evidovaných nedoplatcích se lze informovat u celního úřadu nebo po přihlášení do cPortálu Celní správy. Od skutečného nedoplatku je potřeba odlišit falešné výzvy k zaplacení pokuty přes SMS; samotná zpráva s platebním odkazem není důkazem dluhu.
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Úhrada na místě může umožnit pokračování
Policista nebo celník musí při využití oprávnění umožnit zaplacení na místě v hotovosti i platební kartou přes terminál. Pokud nedoplatek uhrazen není, může následovat zadržení tabulek registrační značky nebo zabránění odjezdu vozidla. Řidič může dostat pokyn přesunout vůz na nejbližší bezpečné vhodné místo.
Na výzvu tabulky odmontuje a vydá řidič; odmítnutí neznamená, že je policie musí ponechat na autě. Zákon současně počítá s vymezenými výjimkami a případy hodnými zvláštního zřetele. Nelze proto slibovat, že v každé jednotlivé kontrole musí být použit tentýž postup bez ohledu na okolnosti.
Vrácení značek vyžaduje vyřešit konkrétní nedoplatek
Řidič má dostat informace, kde jsou tabulky uložené a za jakých podmínek budou vráceny. Dodatečnou platbu je třeba doložit; běžný převod na účet může být potřeba ověřit. Ministerstvo vnitra upozorňuje i na zvláštní situaci, kdy dluží pouze řidič a o vrácení žádá bezdlužný provozovatel. Podmínky převzetí se proto neposuzují u každé osoby stejně.
Pokračovat bez zadržených značek není přípustným řešením a může založit další přestupek. Stejně tak nelze pravdivě ohlásit značky jako ztracené, pokud je ve skutečnosti zadržel kontrolní orgán. Strážníci obecní policie mají obdobné oprávnění jen v užším zákonném rozsahu, zejména ve vazbě na pokuty uložené orgánem příslušné obce a nepředané celnímu úřadu.
mv.gov.cz, zakonyprolidi.cz