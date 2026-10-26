Lněná semínka pomohou kostem, cévám i trávení. Denně stačí dvě polévkové lžíce, pro těhotné a cukrovkáře se nehodí

Reklama
Lněná semínka pomohou kostem, cévám i trávení. Denně stačí dvě polévkové lžíce, pro těhotné a cukrovkáře se nehodíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Drobná hnědá semínka obsahují mastné kyseliny pro srdce i vápník pro kosti. Když je umelete, tělo z nich podle dostupných zdrojů vytěží víc. Ne každému ale prospějí.
Lněná semínka pomohou kostem, cévám i trávení. Denně stačí dvě polévkové lžíce, pro těhotné a cukrovkáře se nehodíZdroj: Foto: (Hans Hillewaert) - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 26.10.2026 11:53
Reklama
Lék z babiččiny kuchyně má zahnat kašel, astma i nespavost. Do půl litru mléka jde deset stroužků česneku
Recept ze staré Indie slibuje čistší játra. Olivový olej v něm má látku, která tlumí záněty podobně jako ibuprofen
Citronová šťáva smíchaná s olivovým olejem se doporučuje na imunitu, srdce, pleť i záněty. U některých...
Na stařecké skvrny prý stačí cibule z kuchyně. Směs s jablečným octem má zabrat nejpozději do jednoho měsíce
Kdo chce stařecké skvrny vyhnat z pokožky, obvykle sáhne po krémech, které stojí nemalé peníze a často...
Ženské chloupky na bradě umí prozradit nemoc. Mezi sedmi možnými příčinami je i nebezpečný Cushingův syndrom
Chloupek na bradě se dá vytrhnout za pár vteřin, jeho příčina tak snadno nezmizí. Lékařka Cynthia Cobb...
Banánový čaj se skořicí místo prášků na spaní? Vaří se jen 10 minut, do hrnce přitom jde i slupka z banánu
Než sáhnete po tabletách na spaní, můžete večer zkusit nápoj, na který stačí tři suroviny z kuchyně. Banán...
Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.Všechny články tohoto autora →
Co je mi po Kardashianové? Prostořeký Brit se pustil i do pilota formule 1
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 13:18
Borárosova bývalá tchyně prolomila mlčení a nešetřila ho. Popsala jeho chování na pohřbu i falešná obvinění
MMAMAG.cz
dnes, 13:18
5 min
Čtyřikrát byl jediný míč od vyřazení. Musetti nakonec vyhrál celý turnaj a ukončil čtyřleté čekání
Vše o sportu
dnes, 13:15
2 min
Lidstvo vyhubilo jednu z nejhorších nemocí dějin. Proč její virus stále uchováváme?
Kód Enigma
dnes, 13:14
5 min
Nejoblíbenější seriálový lupič je zpátky. Lupin se vrátil na Netflix ve velkém stylu
Kinobox.cz
dnes, 13:05
2 min
Reklama
Nejčastěji ve čtvrtek umírají lidé v Plzeňském kraji. Nejvíce lidí zemře obvykle v lednu
Plzeňská Drbna
dnes, 13:02
4 min
Karlovarský symfonický orchestr vystoupí v New Yorku. Připomene výročí nezávislosti
Karlovarská Drbna
dnes, 13:00
1 min
Hudebníci z Moravy přepracovali českou hymnu. Přidali cimbál a cílí na mladé
Brněnská Drbna
dnes, 13:00
1 min
Americký dědic Blackbirdu by špehoval i útočil. Na Mach 10 by z USA do Evropy letěl jen něco přes půl hodiny
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:58
5 min
Trump, Putin a Si mají plán. Chtějí ovládnout OSN. Vytáhli překvapivé jméno
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:58
Reklama
Řekneš a tank poslechne. Abramsy a XM30 dostanou hlasového asistenta, který drony řídí i bez internetu
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:57
3 min
Levná hypersonika z obyčejného náklaďáku. Blackbeard GL má doletět kolem 800 km a zapadnout do ekosystému HIMARS
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:56
4 min
Šéf NASA promítl obrys stroje, který vypadá jako nový Blackbird. První let by mohl přijít už kolem roku 2029
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:56
4 min
Osm fregat MEKO proti ruským ponorkám v Baltu: Německo kvůli nim riskuje spor o 4,7 miliardy eur s loděnicí Damen
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:55
4 min
Heydukův dům v Písku dostává nový kabát. Restaurátoři obnovují zdobenou fasádu
Budějcká Drbna
dnes, 12:55
2 min
Reklama
Střela za víc než milion dolarů na dron za desítky tisíc. NATO končí s hlídkováním a generál říká, co přijde místo něj
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:54
4 min
WhatsApp útočí na Google Meet. Do hovoru pustí i lidi bez účtu a na rozdíl od něj neutne bezplatný hovor po hodině
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:54
3 min
Evropské podvodní drony se řídí jako rybí hejno. Za 90 milionů korun se naučily spolupracovat bez signálu GPS
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:53
4 min
Tesla ukázala Roadster, který se vznesl nad asfalt. Jen záloha na verzi Thrust stojí přes 5 milionů korun
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:53
4 min
Newton tušil, že Sluneční soustava není věčná. Obří planety se nejspíš rozprchnou do miliardy let po smrti Slunce
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:52
4 min
Reklama
Microsoft schoval ovladač Xboxu do kapsy. Xbox Nano stojí jen 1 229 Kč, o vibrace ale možná přijdete
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:52
3 min
Moskevský Skoltech hlásí pokrok pro 6G. Černý povlak tlustý 53 nanometrů pohltí 99,998 % unikajícího signálu
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:52
4 min
Konec hádání: YouTube Music začne ukazovat, kterou skladbu vytvořila AI. Videa mají štítky už přes dva a půl roku
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:51
3 min
Přes 14 let chůze k chybě v Minecraftu. Kurt J. Mac dorazil na Far Lands a pro charitu vybral přes půl milionu dolarů
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:51
4 min
Herci z Melrose Place se po letech znovu sešli. Muži ukázali šediny, Heather Locklear dorazila s Odpadlíkem Lamasem
ReadZone
dnes, 12:49
3 min
Reklama
USA podporují na post generálního tajemníka OSN Viktora Orbána, samy ho ke kandidatuře vybídly
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:47
Jitka Čvančarová vytáhla kostlivce ze skříně: Promluvila o manipulaci i svých obsesích
Aplausin.cz
dnes, 12:46
1 min
Dvacetiletou ženu srazila na přechodu v Hradci dvě auta. V nemocnici zemřela
Hradecká Drbna
dnes, 12:45
1 min
Posílal holkám psaníčka a měsíce čekal na odpověď. Marek Taclík promluvil o nesmělém seznamování i strachu o syna
VIPživot.cz
dnes, 12:44
2 min
Lék z babiččiny kuchyně má zahnat kašel, astma i nespavost. Do půl litru mléka jde deset stroužků česneku
Centrum Extra: Zdraví
dnes, 12:40
2 min
Reklama
Obytňák délky autobusu má podlahové topení i garáž pro Smart. Nejdražší Morelo stojí kolem 17,5 milionu
Centrum Extra: Auto
dnes, 12:40
3 min
Yaris měl na tachometru přes půl milionu kilometrů a technici nenašli zásadní závadu. Žebříčky dávají Toyotě za pravdu
Centrum Extra: Auto
dnes, 12:39
4 min
Tónovací fólie na předních oknech může zkazit dovolenou. V Rakousku má pokuta za ni strop přes čtvrt milionu korun
Centrum Extra: Auto
dnes, 12:39
3 min
Pistole vám cvaká po třech litrech? Rozbitý stojan to zpravidla není, ve vedru přes 40 °C za tím bývá vaše auto
Centrum Extra: Auto
dnes, 12:38
4 min
Kdo po povodni odčerpá sklep najednou, riskuje zhroucení stěn. Vodu musíte odstraňovat po 10 % a mezi tím čekat celou noc
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:38
2 min
Reklama
Porucha AdBlue může stát přes 36 000 Kč. Stellantis kvůli dieselům Peugeot a Citroën rozšířil kompenzace i na Česko
Centrum Extra: Auto
dnes, 12:38
4 min
Exdesignér Koenigseggu staví hypercar NILU s manuálem. Motor bez baterie vytočí 11 000 otáček, o 1 500 víc než Ferrari
Centrum Extra: Auto
dnes, 12:38
3 min
Zamčené dveře dítě otevře, v některých autech stačí dvakrát zatáhnout. Dětská pojistka čeká v otvoru na hraně dveří
Centrum Extra: Auto
dnes, 12:37
3 min
Fedor nikdy nebojoval v UFC: podle Joea Rogana kvůli lidem tak nebezpečným, že Dana White potřeboval ochranku
Centrum Extra: MMA
dnes, 12:37
2 min
DJI aktualizuje tři oblíbené drony. U dvou modelů ale smaže nastavení kamery
Svět dronů
dnes, 12:36
2 min
Reklama
Reklama
Lela Vémola se po rozchodu s Karlosem proměnila k nepoznání. Fanoušci jí napsali, že vypadá líp než kdy dřív
Co to má znamenat? V Anglii jsou zmatení z Kinského, řeší se i jeho chování
V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skálu
Barevné dredy a punková minulost. Maminka Tomase Pšeničky na StarDance nešla přehlédnout
Herci z Melrose Place se po letech znovu sešli. Muži ukázali šediny, Heather Locklear dorazila s Odpadlíkem Lamasem
Reklama
Reklama