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Lněná semínka pomohou kostem, cévám i trávení. Denně stačí dvě polévkové lžíce, pro těhotné a cukrovkáře se nehodí

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Drobná hnědá semínka obsahují mastné kyseliny pro srdce i vápník pro kosti. Když je umelete, tělo z nich podle dostupných zdrojů vytěží víc. Ne každému ale prospějí.
Lněná semínka pomohou kostem, cévám i trávení. Denně stačí dvě polévkové lžíce, pro těhotné a cukrovkáře se nehodí

Lněná semínka pomohou kostem, cévám i trávení. Denně stačí dvě polévkové lžíce, pro těhotné a cukrovkáře se nehodí

Zdroj: Foto: (Hans Hillewaert) - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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