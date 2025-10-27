Češi si začali ve velkém dávat do ložnice tuhle rostlinu. Čistí vzduch, pohlcuje vlhkost a zlepšuje kvalitu spánku

Češi si začali ve velkém dávat do ložnice tuhle rostlinu. Čistí vzduch, pohlcuje vlhkost a zlepšuje kvalitu spánkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi si začali ve velkém dávat do ložnice tuhle rostlinu. Čistí vzduch, pohlcuje vlhkost a zlepšuje kvalitu spánkuZdroj: Zodpovime.cz
Článek byl poprvé publikován 27.10.2025 04:01
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:54
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Jedna pokojová rostlina vzduch v celé ložnici nevyčistí
Pokojové rostliny skutečně dokážou přijímat některé látky z okolního vzduchu. Tento efekt byl opakovaně prokázán v laboratorních experimentech, často v malých uzavřených komorách.
Problém nastává, když se laboratorní výsledky převedou přímo do běžného bytu. V místnosti se vzduch neustále mění větráním, netěsnostmi a ventilací a jedna rostlina čistí vzduch jen velmi pomalu.
Analýza dostupných experimentů ukázala, že aby pokojové rostliny dosáhly účinku srovnatelného s běžnou výměnou vzduchu v budově, muselo by jich být v místnosti obrovské množství – podle podmínek desítky až stovky rostlin na metr čtvereční.
To pokojovým rostlinám nic neubírá na jejich hodnotě. Zpříjemňují interiér a některým lidem přinášejí pocit pohody, nelze je ale považovat za náhradu pravidelného větrání nebo účinné čističky vzduchu.
Zdroje:
- PubMed – Potted plants do not improve indoor air quality: a review and analysis of reported VOC removal efficiencies https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31695112/
- PubMed – Effects of indoor plants on air quality: a systematic review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32170619/
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